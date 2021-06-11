全台疫情持續延燒，許多企業實施分流上班，以避免群聚發生，但有一名銀行行員表示，銀行為因應疫情執行分流，但小分行人手本就不足，等待人數常卡在20至50人，叫號叫到5點才結束，「整個營業廳成病毒培養皿」，之後15日紓困開放申請，又會面臨一大堆客人，分流+紓困，難道不是更嚴重的群聚嗎？

全台進入第三級警戒，不少企業配合防疫執行分流上班，採取遠距的方式辦公，但仍有服務性質的工作無法採遠端上班，有一名男網友在DCARD分享銀行分流上班的情況，直呼人多到「整個營業廳成病毒的培養皿」，分流導致他一整天沒時間吃飯、上廁所，更沒時間消毒。

原PO稱，銀行執行分流上班分成AB組，但小分行人手本就不足，導致若有客人要開戶，只剩一個櫃員叫號的情況，等待人數多達20至50人不等，叫號更是叫到5點才結束。

另外，6月15日紓困開跑，原PO表示，到時又會有更多客人要開戶，分流上班和紓困不是導致更嚴重的群聚嗎，雖然都說可以線上申請，但銀行仍是有一堆50歲以上的客人，「全體櫃員的數量都沒因分流而堵塞的客人多，這才是可怕的群聚吧」。

原PO嘆道，時常看新聞說分流是保護行員，但真的完全感受不到，「客人消不掉，拉長客人在銀行的時間，對櫃員真的比較安全嗎？」。

貼文曝光後，底下有不少同業表示心有戚戚焉，「你在公營還是民營？我能體會，行員路過」、「我也在銀行上班，非常感同深受」、「拍拍我懂，不過還好我們櫃員人算多，但還是要身兼多職，差點哭出來」、「真的很累，一人當三人用」、「唉我們也分流，想到下禮拜換我們組上班就非常害怕」。