《義大利 @ 土耳其 03:00 運彩賽事編號：555》義大利無法參加上屆世足決賽圈，也已經連續11年沒有問鼎頂級國家盃賽冠軍，不過這支球隊只要能打上比賽，往往就是列強最不願意碰到的對手之一

這些年義大利已經多少完成前場換血，前鋒因莫比萊本場比賽表現值得關注，不過有趣的是，盃賽往往不是球星明星大就有優勢，A組有以下兩個資訊需特別留意--

1. 小組四支隊伍排名都為世界前30，平均排名16.5為六組第二低

2. 義大利在本小組的三戰，全都擁有主場優勢(羅馬)

以上兩個數據，將逼迫 "土耳其沒有抓A放B的空間" 即使面對本組排麵最好的義大利也勢必要嘗試搶分，4-5-1陣行機率高，但多數前鋒球員隱藏在中場，這是義大利比較怕的，因義大利目前後防仍依賴奇耶里尼與柏努奇二老，二老已爭戰義甲一賽季且季末問題多，加上義大利門將多納魯馬年僅22歲目前離開AC米蘭多俱樂部追求下自己的無形壓力提升，土耳其不無取得進球機會

再者，有一種打法，叫義大利，俗稱龜縮反擊，但在主場開幕戰催化下，義大利叫有可能"熱血過頭"，本場比賽面對往往小組首戰表現會好過後續兩戰的土耳其，存暗湧，推薦下盤。

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