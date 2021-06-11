北市環南市場自治會長林勝東證實，今天快篩結果，1名肉攤快篩陽性，以及1名移工快篩陽性，而2人也已被送往集中檢疫所，等待PCR結果明天出爐，林勝東說，今天機動快篩隊共篩檢270名攤商，尚有1千多名攤商未採檢，但快篩隊卻只篩檢一天就要撤走，說要去「熱區」篩檢過幾天才會再回來；另外，台北畜產公司也傳出有1人快篩陽性。

林勝東痛批，機動快篩隊應該要把環南市場所有攤商篩檢完畢再撤走，而不是像做秀一樣，篩了270人後就撤離；林質疑，搭棚子也要時間，人力和成本都要時間，為何不全面篩檢完再撤走呢？

林勝東說，我也很擔心攤商的狀況，起初快篩隊要來環南市場篩檢，許多攤商害怕不願意，但不完成普篩，無法解決現況，環南市場很嚴重，也相當擔心，快篩隊竟然已來環南市場卻只待一天，但還有1千多名人員還未採檢。

林勝東建議，快篩隊的做法應該先把一區篩檢完後再撤離，而不是說要去熱區，就待1天走人，我們造冊還有1千多人還沒完成篩檢，那這樣根本不能解決，應該要盡速普篩後，把確診的人送去隔離醫治，這樣顧客也能安心採買。

台北畜產公司表示，據了解，確診者快篩為陰性，Ct值為30多，他跟他太太住在一起，他居家隔離，現在等衛生局後續處理，快篩共201人，家禽市場，1人快篩陰性，PCR陽性，沒有症狀，他CT值在臨界點，等衛生局送去防疫旅館。

台北畜產公司表示，雇主說不是非法外籍移工，家禽中心有很多移工，已有請雇主匡列接觸者，有多少人目前還不清楚，昨天已經大消毒，該攤位也會停業，等疫調結束後再繼續營業，請他們也都居家隔離，在家等候，目前已經有3人確診。