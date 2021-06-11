疫情未見趨緩，全國持續進入三級警戒，新北市原住民文化健康站將感謝化為行動及發揮原住民互助精神，結合新北市福德關懷協會資源，透過動手實作製作防護面罩4000片，陸續分送慈善團體、基金會、家扶中心等機構，與市府共同守護自己與他人的健康。

成立9年的汐止區原住民文化健康站，曾拿下108年全國原住民健康操北區初賽冠軍，並獲得中央評鑑績優單位。除持續關懷照護文健站長者，每年連結民間企業資源提供物資給原民弱勢家庭、單親家庭及獨居長者，發揮人飢己飢、人溺己溺精神。今年汐止區文健站更結合新北市福德關懷協會，由站內照顧服務員與志工齊力製作防護面罩，分送給汐止區原住民文化健康站及社區長者，也分送其他慈善團體、基金會、家扶中心等機構，目前共分送4000片以上的防護罩。

今年4月開站提供服務的土城區「原愛原住民文化健康站」，目前配合防疫政策，雖暫停文健站開站服務，但仍持續關懷站內長者的身心健康，例如視訊關懷及電話問安，也針對獨居長者持續提供送餐服務。董文琄督導特別分享，她說原住民長者對居家訪視需求較高！多數原住民長者因家人白天外出工作，遇到照服員來訪視關心都會很開心！她說非原民長者曾跟她說期待文健站成立。

董督導還說，在訪視原住民長者的服務過程中，部分長者仍有質疑、以為遇到詐騙，因此，她投入更多時間與長者們溝通來拉近距離，透過互動建立信任感，也成為朋友。董督導說「萬事起頭難，但看到長者們開心又期盼的神情，是她堅持向前的動力！」。照顧服員余嘉珍也表示，「現在疫情嚴重，出門送餐還會被長者唸說在外面太危險了！但是還是很想幫忙送餐，為關懷長者盡份心力。」

新北府原民局表示，原住民長者的在地安養是侯友宜市長最重視的原住民族政策之一，每站設有專業照顧服務員提供關懷服務，從今年1月到5月底，新北市原住民文健站服務人次高達8萬3993人次，文健站成為原住民長者的第二個「家」。

截至目前為止，新北市已在樹林、新莊、烏來、土城、汐止、鶯歌、新店、中和、瑞芳、三峽、八里、淡水及林口等13個行政區成立21站原住民文化健康站。現階段因積極配合防疫，所有文健站至6月28日期間雖無法開站，但仍會持續提供視訊關懷、電話問安、獨居長者送餐服務，讓原住民文健站服務不中斷。