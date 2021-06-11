新北市都更三箭政策中之第二箭-「主幹道沿線環境優化」，今（11日）第三案「漢生東路周邊建築物」環境改善示範標的竣工。（城鄉局提供）

新北市都更三箭政策中之第二箭-「主幹道沿線環境優化」，今（11日）第三案「漢生東路周邊建築物」環境改善示範標的竣工，住戶表示老屋拉皮後，市容環境顯著改善，真的差很大！工程期間面臨新冠疫情嚴峻挑戰，但市政服務不中斷，持續以視訊及電話方式與住戶及施工團隊溝通，期盼透過都更方式，持續推動市容景觀改善計畫。

城鄉發展局長黃國峰表示，第三案位於板橋車站周邊，捷運環狀線、雙鐵及轉運站等重大交通建設已陸續到位，縣民大道更是板橋重要聯外道路及門面。為串聯板橋古城區，市長侯友宜推動「府中雙城」，目標將古城與新城結合，並透過「雙軸 三廣場」策略打造美學示範基地。

本次竣工地點位於板橋車站及新板特區的交界處，又為捷運環狀線彎道視覺區，因此市府以簡單及明亮的設計元素進行外牆立面修繕，讓新板特區新穎明亮特性延伸至周邊老舊區域。市府首創整建維護以公辦方式主導辦理社區輔導、整合、立面設計及施工，期間不斷召開說明會及設計方案溝通並逐戶拜訪聯繫，才有今日標的竣工成果。期望可以透過本計畫建立示範，讓縣民大道能夠有效達到環境改善。

市府目前優先篩選板橋區縣民大道及林家花園周邊6處私有建築物作為示範標的，已有3處完工，2處施工中，1處細部設計中，將於今年陸續完工。為了擴大能量期望民間一起參與，市府已開始受理「新北市受理民間申請都市更新示範街道環境改善計畫」，只要符合計畫的資格及實施範圍，且將社區意願整合完成者，即可向市府申請，將比照政府主導的示範計畫，由市府出資進行設計及施工。相關資訊可至新北市政府都市更新處網站宣導專區查詢。