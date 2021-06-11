國內新冠肺炎疫情延燒，死亡人數持續攀升，先前放寬機師「3+11」政策被認為是主要原因之一。不過，民眾黨立委高虹安今（11日）在立法院質詢時，質疑「3+11」的會議紀錄至今仍未公布，讓衛福部長陳時中一度情緒失控，怒嗆「3+11我已經說我負責了」。對此，一名網友寫下千字文給陳時中，引發廣大共鳴。

民眾黨立委 高虹安。(圖/翻攝自 高虹安臉書)

網友「CircusWorld」今日在PTT八卦板寫下長文：

「對於因為疫情而死去的300多位病患及相關親友來說，他們面對的是家人逝去的悲傷哀痛、身體痊癒後的後遺症，對於因為疫情被迫停業至少三個月以上的行業店家來說，他們面對的是沒有收入來源還要承擔高價的店面房租」。

衛福部長 陳時中。(圖/本報資料照)

「對於最前線的醫護人員來說，他們面對的是把自己暴露在危險的環境裡為的是拯救更多人的性命，面對醫療體系可能崩潰的壓力。對於乖乖繳納稅金卻沒有資格領紓困的一般民眾來說，他們面對的是政府一直增高紓困的金額自己卻一毛錢都拿不到，不知道自己的稅金又要浪費在什麼地方上」。

「對於擁有孩童的雙薪小家庭來說，他們面對的是小孩停課、大人卻要上班，小孩由誰照顧，導致夫妻失和的壓力，還要擔心自己上下班途中會不會把病毒帶回家裡的壓力」。

「對於一般民眾來說，我們所面對的是大眾娛樂場所都封閉了每天只能把自己困在家裡，隨時擔心自己是不是下一個染病的人，隨時擔心自己是不是會變成CDC連報都不想報的死亡人數只是一個冷漠的數字，還有很多很多沒有提及的部分」。

「如果當初沒有3+11的政策，就不會讓病毒在台灣社區裡散播開來，現在的我們，還是能夠每天開心過一如往常的生活，沒有以上敘述的負面影響」，「說了一個謊，就要用更多的謊來圓，當初說擔心航空業沒有3+11就會倒閉，換來的是更多行業倒閉領紓困金」。

「如果沒有范雲的強烈建議在世界各國染病重重的環境之下，哪個衛生決策專家敢下令，讓3+11可以輕鬆過關，這一切的一切，不是時中部長一句話『3+11這件事，我已經負責了』你不是上帝，你到底有什麼能力可以負責？」。

「難道過世的人可以再復活嗎？經濟上的龐大損失你能賠償嗎？不是說負責就負責的，過去這一年來，最前線的防疫人員以及CDC的努力大家都看在眼裡，在過去這一年也受到各方的吹捧，但是功歸功，過歸過，俗話說『驕兵必敗』，飛得越高就摔得更重」。

我們第一波疫情中阻擋得很好可以有正常的生活，當初你在質詢中說過是全世界要跟得上我們以及一群D能兒，在那『Taiwan can help、看好了全世界，如何示範兩周內警戒解除』，或許是當下的環境，讓你們過度自信能夠繼續維持零星確診數的程度，才會早早決定賭在國產疫苗上對於進口國外疫苗就蝸牛漫步」。

「在疫情真的爆發之際，災難才是真正的照妖鏡，國內沒有疫苗可打，還要靠美日分別施捨124萬和75萬疫苗，讓台灣像個乞丐一樣，還要把這200萬的疫苗數量當作是6月的疫苗進口量業績，害國內沒有疫苗可打的人，開始大批飛往美國打疫苗避難」。

新冠肺疫苗 示意圖。（圖／達志影像）

「美日送來的疫苗，不是全部讓最前線的醫護人員優先施打，而是讓一堆權貴份子搶著插隊偷打，然後嘴裡喊著『要相信國產疫苗』你們就乖乖等三、四個月」。讓人更扼腕的是，那些國產疫苗不一定有保護力，這些鬼力亂神的現象

真的是陳時中一句『3+11這件事，我已經負責了』，就能夠解決負責的嗎？就事論事跟汙衊是完全不同的。

貼文曝光後，大批網友紛紛留言「國民黨執政的話，覺青又要佔領立法院了」、「國民黨執政的話，覺青又要佔領立法院了」、「3+11沒有配套上路，就是錯誤的政策」、「現在要共體時艱，不能檢討」、「嘴巴講負責，何德何能 ，標準官的嘴臉」、「政府拿人民生命財產當賭注的感覺」。