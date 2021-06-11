近日於釜山舉辦的海事國防工業展覽會上，知名造船廠展出數個韓國國產航空母艦方案，其中有包括類似英國女王級的雙艦島與滑躍甲板設計，也有類中國與印度的滑躍甲板與攔阻回收設計。搭載的戰機則以F-35B與韓國國產KF-21為主，排水量在4.5萬噸以上，這些設計比外界原先想像的要大得多。

據《動力》(Drive)網站「戰區」(War Zone)專欄報導，這場在釜山舉辦的韓國國際海事國防工業展覽會（MADEX 2021）上，韓國造船企業展示了該國首艘航母的數個不同設計的模型。早先韓國傳出以搭載短場或垂直起降戰機為主的LPX-II兩棲攻擊艦，而這款由韓國現代重工集團設計設計代號為CVX的型號上，則以搭載F-35B隱形戰機為主，配合類似英國女王級的雙艦島與滑躍甲板。

韓國大宇造船廠（DSME）也展示了一款雙艦島的航母方案，但與現代重工的方案有些不同，它沒有滑躍甲板設計。（圖／Youtube截圖）

據韓國現代重工集團介紹，這艘航母的長度為260公尺)、寬度為61公尺，滿載排水量約為4.5萬噸。相比之下，英國女王級航母長度為280公尺、寬度為73公尺，滿載排水量6.5萬噸。

報導說，現代重工的航母模型上擺放著F-35B戰鬥機、AH-1Z攻擊直升機與H-60系列艦載直升機。該集團表示，該航母將能搭載多達20架F-35B戰鬥機。在該航母的尾部還有兩個輔助甲板區域，用於操作小型的旋翼無人機和部署無人船、無人潛航器等。另外在艦島同側設計2具升降梯，用於甲板和機庫之間轉運艦載機。

大宇的新款巷兩棲攻擊艦滿載排水量4.5萬噸，能夠搭載16架F-35B艦載機和6架中型直升機，機庫可以容納12架噴射戰機。（圖／Youtube截圖)

韓國大宇造船廠（DSME）也展示了一款雙艦島的航母方案，但與現代重工的方案有些不同，它沒有滑躍甲板設計。大宇造船表示，這一航母長262公尺，寬45.7公尺，滿載排水量約4.5萬噸。大宇公司說，這款航母能夠搭載16架F-35B艦載機和6架中型直升機，機庫可以容納12架噴射戰機。大宇造船的這項航母方案比較接近改良型兩棲攻擊艦設計，與韓國海軍現役的獨島級兩棲攻擊艦相比，有更強的戰力。

報導稱，展覽會上不是只有現代重工的航母方案，在韓國海軍展區內，也展示了一艘航母模型，此航母模型在設計上與大宇造船的航母方案有很多相似之處。

A new design for CVX, South Korea’s light aircraft carrier program, was revealed by @HyundaiHeavyInd (HHI) at MADEX 2021. The new design is significantly different from both HHI’s own previous design and DSME’s current design 🇰🇷⚓️https://t.co/93ttRNOBsL — Naval News (@navalnewscom) June 10, 2021

報導說，也許多證據顯示，韓國正在考慮另一種航母設計，採用滑躍甲板加上攔阻回收艦載機的設計。這種方案是目前中國、印度和俄羅斯航母上使用的艦載機起降方式，可以讓航母搭載不具備場起降或垂直起降落能力的艦載戰機，這種設計意味著韓國國產的KF-21也將可以上艦部署。如此一來，這種設計的航母將會比外界預期的有更大的排水量。

而無論選擇哪種設計，CVX 都將配備與韓國新型KDDX驅逐艦配備同型的有源電子相控陣 (AESA) 雷達，並搭載Haegung (K-SAAM) 地對空導彈和近迫武器 (CIWS) 等防禦系統。

目前韓國除了空軍版的F-35A 之外，另將為其兩棲攻擊艦購入F-35B。目前空軍的F-35A已訂購40架，另外打算再爭取資金加訂20架，但有可能將這些換成 F-35B，後續訂單或許將包含2種型號。