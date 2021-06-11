台新金控併購台灣保德信人壽獲得金管會確認，惠譽國際信用評等據此將台新金控、及其子公司台新證券的評等展望，從負向調整至穩定，並確認其信用評等為“BBB”。

惠譽指出，此次對於台新金評等的調整主要聚焦二項議題：一、併購台灣保德信人壽保險，二、計畫處分彰化銀行的投資部位，以支應前項併購案的資金。台新金控預期於今年7月1日完成對台灣保德信的併購。

惠譽表示，此次並未將台新銀行（BBB+/穩定/bbb+）的評等、台新金控的個別實力評等，在這次同時納入評等評估，因為該併購案只影響到惠譽對台新金的普通股權益雙重槓桿比率（DLR）之評估，以及台新金控相對於台新銀的評等差距，並不會直接影響惠譽對台新金個別實力評等的評估。

台新金亦計畫於2022年和2023年間，為併購後的人壽子公司增資，以因應台灣人壽業嚴格的資本規範，並用以協助台新銀的普通股權益第一類資本比率於2025年6月底之前，進一步提升。