2019年10月中，台北市一名洪姓人夫在家中浴廁裝設針孔攝影機，偷拍家中三代成員一個多月，直至某日家人上廁所時，抬頭驚見針孔攝影機器材，才發現家裡暗藏了一頭「狼」，於是趕緊報警。警方透過洪男拍下的攝影內容得知，家中許多成員都遭到偷拍，不僅女兒裸露畫面入鏡，連洪男岳父的裸體都全都錄。士林地檢署因此依妨害秘密及兒童及少年性剝削防治等罪將其提起公訴。

據判決書指出，洪男在2019年10月中，私自在家中浴廁裝設一台針孔攝影機，直到同年12月4日，家中某成員無意間抬頭看廁所天花板，才驚覺其變態惡行。更扯的是，該家庭成員拿下攝影機檢視畫面時，赫然發現裡頭有多段洪男小姨子，以及她孩子裸露的性器官影像，此外洪男連自己岳父、孩子的裸體樣子也都不放過，離譜行徑嚇得該家庭成員趕緊告知家人，洪男小姨子和父親得知後憤而報警。

警方訊後，洪男坦承犯下偷拍家人，檢方勘驗竊錄光碟及浴廁的截圖後，也認定洪男違反兒童及少年性剝削防治條例，並依妨害秘密等罪將他提起公訴。此外，由於洪男竊錄行為同時犯下多數罪名，且時間及空間上具密接關聯性，屬於連續犯，因此也建請法院論以1罪，從一重斷處。

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