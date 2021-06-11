東森集團總部在新北中和疫情熱區，加上有員工染疫，東森集團宣布，自今天開始展開「全員PCR檢測計畫」，篩檢站就設置在中和東森購物網總部前廣場，預計4至5天內完成北、中、南三區，共5000名員工的PCR檢測，檢測費用全額由公司負擔。

東森集團總裁王令麟表示，「員工就是家人，員工安全就是公司安全，也是社會安全」，由於快篩仍有偽陰、偽陽性的疑慮，為了保障企業員工安全，才決定直接為員費用超過千萬，東森集團創下企業PCR篩檢首例。

員工安排PCR檢測，同時也開放給東森直消的經銷商、東森購物網的協力廠商及員工家屬都可自費參加篩檢，東森感謝新北市政府及台北榮總桃園分院院長盧星華給予協助支援。

東森集團台灣有5000名員工，東森購物網總部位在新北市中和，在疫情升溫初始，就已實施居家辦公、分流上下班、暫停訪客約訪等防疫措施，為保障員工安全，居家辦公比例約佔三分之一。

中和總部前的篩檢站在今、明兩天，以及下周一、二，每天安排500至800名北區員工完成檢測，若檢測呈陽性，將依規定流程進行通報，後續若有篩檢呈陽性反應的員工也將由榮總桃園分院安排後續的醫療照護。