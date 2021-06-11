《華爾街日報》11日報導，全球速食巨頭麥當勞證實，其系統遭駭客滲透，美國、南韓和台灣等市場的部分資料遭竊，其中包括台灣消費者和員工的個資，受害人數不明，所幸相關付款資訊並未外流。

根據報導，麥當勞近期發現內部系統遭遇「未經授權的存取」，在發現問題一週後將其切斷，但已有部分資料遭竊。麥當勞表示，在南韓和台灣市場，有部分消費者的電子郵件、電話號碼、地址等個資外流，也有一些台灣員工的姓名和聯絡資訊遭竊。麥當勞並未透露有多少人受害，僅稱遭竊的資料很少，且付款資訊並未外流。

美國市場方面則有部分員工與加盟店的業務聯絡資訊、座位總數或遊樂區面積等餐廳資料外流，但沒有消費者個資遭竊，流出的員工資料也不包括個資。呼籲員工和加盟店注意網路安全。

麥當勞指出，餐飲業務並未因此事件受到影響，也未遭受駭客索要贖金，將通知受害的南韓和台灣消費者和員工，另也會通知一些位於南非與俄羅斯的員工，因為他們的資訊也可能遭遇未經授權的存取。

這顯示駭客針對大型公司的攻擊愈來愈猛烈，全球最大肉類加工和供應商JBS SA的美國分公司JBS US上週因遭到網路攻擊，全美牛隻屠宰作業被迫暫停一天；JBS US執行長諾蓋拉（Andre Nogueira）9日表示，為避免對客戶帶來潛在的風險，已向駭客支付相當於1100萬美元（約新台幣3億408萬元）的贖金。

對此，台灣麥當勞也發出最新聲明，確認遭竊資料包括部分台灣人事及管理資料，以及麥當勞歡樂送的台灣部份個人資料，含聯絡電話、Email及送餐地址，但不含銀行帳號、信用卡卡號及密碼等任何財務資料。台灣麥當勞已立即加強相關資安對策，並通報司法及行政等機關，對受影響者「表達最誠摰的歉意」，將陸續以適當方式通知。也重申在自稱台灣麥當勞客服人員者或任何不明第3人來電、並詢問個人財務資訊時，務請提高警覺避免受騙。