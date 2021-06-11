新北市經發局長何怡明今（11）前往中和區東森集團視察，了解企業快篩執行情形，及相關緊急應變的作為。（經發局提供）

新北市政府6月7日成立「安心企業快篩平台」服務以來，迄今（11日）已核准4家企業快篩測試計畫。經發局長何怡明今（11）前往中和區東森集團視察，了解企業快篩執行情形，及相關緊急應變的作為。

何怡明鼓勵企業盡速申請安心企業快篩計畫，保障員工健康安全。此外，新北市政府也抽查各企業落實相關防疫措施，包括暫停開放非必要公共區域、提供個人用餐空間等，才能在疫情中維持穩定且持續營運能力。

何怡明表示，有鑑於新北市確診者疑似染疫來源為職場者，占16.83％，為能提前阻斷病毒傳播，新北市政府同步7日成立安心企業快篩平台，4天內企業有意願申請自主快篩計86家，核備通過4家，總篩檢計約4000人次以上，顯見企業特別重視員工健康之目標。

尤其，東森集團積極配合新北安心企業快篩計畫，並以員工的工作屬性、辦公、居住所在地等評估風險高低次序，讓集團員工逕為進行核酸檢測，避免快篩需面臨的偽陰或偽陽風險，為本平台計畫協助企業之逕為核酸檢測首例。

何怡明也呼籲新北市員工百人以上之企業都能響應「安心企業快篩計畫」，也請企業能積極防疫，落實相關防疫措施，唯有政府與企業一同努力，才能化危機為轉機，再造經濟成長的契機。

經發局補充，市府會主動輔導企業辦理快篩，提供試劑服務平台的試劑、採檢、隔離一條龍服務。目前「安心企業快篩計畫」列有18家醫療院所、13家快篩試劑廠商及18家快篩整體服務資訊，如果想要了解更多資訊，可以搜尋新北市政府經發局／公告事項，也可以撥打0229603456轉5381、5383、5311及5549專線諮詢，希冀企業多多利用，避免群聚感染發生。