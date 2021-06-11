台南市衛生局長許以霖說明疫苗接種。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

日本捐贈台灣AZ疫苗，原訂下周二大規模開打，不過，食品藥物管理署今天傍晚宣布，這批AZ疫苗通過檢驗封緘，已經提前配送，各縣市若提早收到疫苗，最快明天就能陸續接種。台南市長黃偉哲表示，如果疫苗明天到，就後天開打，預計周日就會進行首波疫苗接種，首日約可接種至少5000劑。

中央流行疫情指揮中心宣布這，晚間即可配送50多萬劑到各縣市，各縣市政府可自行決定接種時間，台南市預計可配發8萬多劑。黃偉哲晚間和衛生局開會後，雖一度考量已通知不少長輩15日接種，但也認為，台南市不論是大型接種站或醫院、診所的量能，早就建置好了，疫苗一到就可開打，因此，將提早到後天就開打。

首波接種開放第一類到第六類的對象，並優先讓85歲以上、75歲以上領有重大傷病卡以及75歲以上具有原住民身分者先行施打，全數皆由區公所里幹事進行個別通知，以在地合約診所與衛生所為主要施打地點，不需要預約。

中央流行疫情指揮中心宣布這，晚間即可配送50多萬劑到各縣市，各縣市政府可自行決定接種時間，台南市預計可配發8萬多劑。黃偉哲晚間和衛生局開會後，雖一度考量已通知不少長輩15日接種，但也認為，台南市不論是大型接種站或醫院、診所的量能，早就建置好了，疫苗一到就可開打，因此，將提早到後天就開打。

首波接種開放第一類到第六類的對象，並優先讓85歲以上、75歲以上領有重大傷病卡以及75歲以上具有原住民身分者先行施打，全數皆由區公所里幹事進行個別通知，以在地合約診所與衛生所為主要施打地點，不需要預約。