大陸打算出手抑制大宗商品價格漲勢，引發投資人憂慮，導致倫敦銅期貨價11日下跌，並朝著周線收黑的方向前進。倫敦金屬交易所（LME）三個月期銅11日盤中下滑0.2％，報每公噸9,871美元，迄今全周跌幅達0.8％。全球最大銅礦消費國大陸的主管機關計劃出售銅、鋁和鋅等工業金屬儲備，這項出售行動預計持續至2021年底。