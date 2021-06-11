投資人憂陸出手抑制商品漲勢 倫敦銅價下挫 22:502021/06/11 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸打算出手抑制大宗商品價格漲勢，引發投資人憂慮，導致倫敦銅期貨價11日下跌，並朝著周線收黑的方向前進。倫敦金屬交易所（LME）三個月期銅11日盤中下滑0.2％，報每公噸9,871美元，迄今全周跌幅達0.8％。全球最大銅礦消費國大陸的主管機關計劃出售銅、鋁和鋅等工業金屬儲備，這項出售行動預計持續至2021年底。 陸加強監控大宗商品價格走勢 新冠肺炎重創台灣半導體地位 CNN：這項危機比疫情更嚴重 #漲勢 #倫敦 #出手 #抑制 #出售 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》憂中國抑制價格LME銅價周線恐收黑 14:162021/06/11 財經 《類股》明年鋼市續強 中鋼領頭翻紅 13:252021/06/10 財經 陽明、萬海營收連月倍增 04:102021/06/11 財經要聞 《商情》需求強勁 周三期銅價上揚 09:272021/06/10 財經 各國超寬鬆貨幣政策帶來苦果... 郭樹清示警 全球通膨恐比預期更高 04:102021/06/11 財經要聞 澎恰恰欠2.4億因疫情工作停止 含淚感激曝這群人竟出手幫忙 20:002021/06/11 娛樂 《國際金融》復甦展望續發酵 歐股再創新高 10:012021/06/10 財經 易會滿：IPO維持常態化發行 04:102021/06/11 全球財經 缺櫃慘況嚇死人 謝金河：手上有這種航運股別亂賣 05:412021/06/11 財經 通膨警報響起 大陸5月PPI增速9％ 逾12年高點 04:102021/06/10 財經要聞 《國際油價》原油亞洲電子盤回落 11:092021/06/11 財經 財經熱門新聞 陸拒F-35戰機原料出口？拜登終於反擊了 - 財經 不用輸入密碼！外媒爆蘋果2大技術取而代之 - 財經 拜登數兆美元支出計畫 恐將引爆金融危機 - 財經 缺櫃慘況嚇死人 謝金河：手上有這種航運股別亂賣 - 財經 高端漲停 散戶不要碰？慘賠苦主4字勸告散戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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