越來越多航空公司、航太製造商，與科技企業看好飛行計程車的前景，包括美國航空（American Airlines）與微軟在內的產業巨擘，為最新跨足該領域的企業。

美國航空宣布投資英國電動飛機新創公司Vertical Aerospace Group 2,500萬美元，承諾向Vertical預購250架飛機，並有權再訂購100架。

Vertical 10日宣布透過與特殊目的收購公司（SPAC）合併上市，交易金額為22億美元。Vertical的其他投資人包括製造大廠漢威聯合（Honeywell International）、勞斯萊斯（Rolls-Royces），以及微軟的創投基金等。

全球最大航空公司美國航空表示，垂直起降的飛行計程車可以讓客戶擺脫都市的交通堵塞問題，順暢地往返機場。

除了美國航空外，飛機租賃公司Avolon亦同意向Vertical預購310架飛機，並有權再訂購190架；英國維珍航空（Virgin Atlantic）有權訂購50至150架Vertical的飛機。

看好飛行計程車的航空業者還有美國聯合航空（United Airlines），該公司2月宣布投資另一家飛行計程車新創公司，並向後者購買200架飛機。

不過飛天計程車真正上路仍有一段距離，Vertical的VA-X4電動飛機預計2021年稍晚進行首場試飛，且美國航空的訂單也受到主管機關是否批准Vertical的飛機影響。

Vertical的電動飛機可乘載4名乘客與1位飛行員，時速最高可達200英里，飛行距離約在100英里。待歐洲主管機關批准後，Vertical計劃在2024年展開商業運作。