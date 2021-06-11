鑑於韓國經濟加速甦復，韓國央行總裁李柱烈（Lee Ju-yeol）暗示有意提早升息，外界認為韓國可能比先前預測更早緊縮貨幣，最快2021年便會採取行動。

多數分析師原本預期韓國央行要到2022年才會啟動升息循環，不過近期部分析師預測，央行最快可能在2021年11月緊縮銀根。

李柱烈11日在韓國央行71周年慶的演說指出，「一旦韓國經濟維持穩健復甦，韓國央行將在合適的時間，以有序的方式讓現行寬鬆貨幣政策正常化。」

李柱烈指出，央行將密切注意新冠肺炎疫情發展，經濟復甦的強度和持續性，以及金融失衡累積的風險，來決定貨幣政策正常化的時間與步伐。

李柱烈亦表示，韓國央行將持續監督市場的不穩定因素，例如全球通膨，以及主要經體的貨幣政策調整預期。他同時矢言必要時，央行將採行穩定市場措施。

分析師表示，韓國加速施打新冠肺炎疫苗，讓央行得以較預期更早收緊貨幣政策。巴克萊經濟學家近期察覺，隨著韓國經濟復甦步伐比預期更快，李柱烈的立場也逐漸偏向鷹派。

韓國央行在5月例會雖將基準利率維持在0.5％的歷史低點不變，但將2021年的經濟成長預測由2月預估的增加3％，上修至擴張4％。

韓國5月出口較一年同期飆升45.6％，創下逾30年最大升幅，同期消費者物價指數（CPI）年增2.6％，寫下9年多新高紀錄，連續2個月超越央行2％的目標。

此外，李柱烈在演說中強調，家庭負債攀升是韓國另一項重大挑戰。民眾的投資不僅限於房地產和股票，投資人的加密通貨資產也有增加。

李柱烈透露，韓國央行將在2021年下半年開始對央行數位貨幣進行模擬測試，並著手研究氣候變遷的影響與央行的因應對策。