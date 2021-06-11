美國5月CPI指數遠超市場預期，然美股無懼通膨早盤小漲，道瓊工業指數小幅開高，一度漲逾百點，隨後漲幅收斂小漲40點，那斯達克指數狹幅震盪，S&P500續創新高，美國10年期公債殖利率截稿前報1.459%。

截至台北時間22點08分，道瓊工業指數上漲40.02點或0.12%，暫報34506.26點；那斯達克指數上漲16.85點或0.12%，暫報14037.18點；S&P500上漲4.08點或0.10%，暫報4243.26點；費城半導體指數下跌2.96點或0.09%，暫報3193.24點。

4大科技巨頭漲跌不一，電動車大廠特斯拉下跌5.75美元或0.94%，暫報604.37美元；台積電ADR下跌0.34美元或0.29%，暫報117.90美元；聯電ADR下跌0.08美元或0.84%，暫報9.41美元。

美國勞工部周四（10日）公布，5月消費者物價指數（CPI）月升0.6%、年升5%，超出原先經濟學家預期的月升幅0.4%和年升幅4.7%；此外，5月CPI年升幅更寫下近13年來最大年升幅。

然美國通膨升溫，美國聯準會（Fed）仍認為是「暫時性因素」所導致；此外，即便CPI指數超乎預期，10年期美債反下挫，意味著債市市場也認為通膨為暫時性的問題。

另外，美國上周初領失業救濟金人數連續六周下滑，截至6月5日當周，初領失業救濟金人數達37.6萬人，優於市場預期；截至5月22日當周，美國初領失業救濟金人數為349.9萬人，也優於市場預期的365萬人。