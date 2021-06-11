國民黨前青年部主任蕭敬嚴怒批，蔡政府拚了命阻擋疫苗進口，就是要護航國產疫苗，這幾天的疫苗之亂，根本問題就在於台灣的疫苗不足。（摘自蕭敬嚴臉書）

蔡英文總統今天表示，疫情控制到一個程度了，不像某些國家控制不好，有大規模擴散情況，她強調，7月就會開放疫苗給一般民眾接種。國民黨前青年部主任蕭敬嚴怒批，這幾天的疫苗之亂，根本問題就在於台灣的疫苗不足；蔡政府拚了命阻擋疫苗進口，就是要護航國產疫苗。

蕭敬嚴說，國際疫情嚴重是事實，但蔡政府大內宣「超前部署」一整年，卻完全在這次的疫情爆發被戳破。不僅疫苗不足，相關醫療資源準備也完全沒有，「超前部署」根本就只是賭命的口號，而現在，已經有三百多條人命都被賠進去了。

蕭敬嚴表示，面對國內疫情爆發，蔡政府卻仍不斷阻擋疫苗進口。藍委曾銘宗質詢時就揭露，去年8月時英國AZ疫苗曾找台灣代工1億劑，結果衛福部居然拒絕合作，另外，其實去年11月，原本東洋生技已經談妥代理德國BNT疫苗進口，被民進黨內部人士揭發，是因衛福部決定扶植國產疫苗，才百般刁難，讓談判失敗。

蕭敬嚴指出，後來民進黨內部更爆料，國際疫苗BNT和莫德納，都在研發時期找過台灣投資，但政府覺得研發不會成功，不願意花類似創投的錢，錯失入股的大好機會。

蕭敬嚴嘲諷，這些種種導致了現在發生的「買不到疫苗沒有道歉，打到疫苗一堆在抱歉」現象，而蔡政府現在仍持續用「政治把關」，蔡英文總統要求在7月底，就要供應完全沒有經過三期實驗的國產疫苗讓國民施打，導致長期挺綠的中研院院士陳培哲都憤而請辭。

蕭敬嚴認為，這已經明顯代表少數仍有良知的研究團隊，都看不下去蔡政府以「政治凌駕科學」，只做「利益」考量的作為。他質疑，到底有多龐大的利益，讓蔡政府拚了命就是要阻擋疫苗進口？讓蔡政府就是要逼著台灣人打沒有經過三期臨床實驗、沒有高齡族群高劑量試驗、沒有12至18歲青少年臨床試驗，更非常可能無法獲得國際認證的國產疫苗？