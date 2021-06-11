大台中診所協會理事長陳俊宏在臉書貼文感謝彰化縣快樂天堂慈善基金會與林傳凱等人的善舉，讓人在嚴峻疫情中仍能感受到溫馨。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

新冠肺炎疫情在中彰投延燒，中央已宣布日本捐贈的124萬劑AZ疫苗15日起開打，彰化縣快樂天堂慈善基金會董事長林傳凱，也是台中市執業牙醫師，得知承接接種站的大台中診所協會正在募集防疫物資，自掏腰包買了1000個防護面罩捐贈，讓人在嚴峻疫情中感到溫馨。

中央撥發的AZ疫苗，同步開放75歲以上年長者名列第6順位施打。彰化針對75歲以上長者提供1萬7400劑，除了特定身分長者造冊施打，其他皆採預約制；彰化、台中都已設置接種站待命，其中台中市67處疫苗快打站，僅提供各里里長造冊名單上的75歲以上長者施打。

大台中診所協會理事長陳俊宏，9日在個人臉書貼文募集防護衣、防護面罩與護目鏡等防疫物資，盼能幫助基層快打站人員、第一線基層防疫相關工作人員與前來支援的志工，做好自我防護。沒想到10就收到林傳凱捐贈1000人份面罩，讓他感動貼文直呼，在疫情嚴峻的時候，看見台灣最良善的一面。

林傳凱表示，自己也是職業的牙醫師，這次大台中診所協會承接了34個疫苗快打站的設置，除了投入醫護人力、還要許多志工在場協助核對資料、引導和維護秩序，可說出人又出力，因此他看到陳俊宏醫師在臉書募集防疫物資，率先買了500個防護面罩準備捐出。

林傳凱說，由於防疫物資最近很熱門搶手，常常缺貨，他得知廠商還調得到貨，又再加碼迅速購入1500個面罩，總計2000個面罩，一半捐贈大台中診所協會、500個給光田醫院，另外500個透過管道捐贈給有需要的基層防疫人員、警義消等，盼增加第一線工作者的自我防護。他說，台灣人處處有愛，他也把愛心廠商的聯繫方式，提供給有需要的社團，方便大家自行購買。