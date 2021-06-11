新冠肺炎疫情在中彰投延燒，中央已宣布日本捐贈的124萬劑AZ疫苗15日起開打，彰化縣快樂天堂慈善基金會董事長林傳凱，也是台中市執業牙醫師，得知承接接種站的大台中診所協會正在募集防疫物資，自掏腰包買了1000個防護面罩捐贈，讓人在嚴峻疫情中感到溫馨。
中央撥發的AZ疫苗，同步開放75歲以上年長者名列第6順位施打。彰化針對75歲以上長者提供1萬7400劑，除了特定身分長者造冊施打，其他皆採預約制；彰化、台中都已設置接種站待命，其中台中市67處疫苗快打站，僅提供各里里長造冊名單上的75歲以上長者施打。
大台中診所協會理事長陳俊宏，9日在個人臉書貼文募集防護衣、防護面罩與護目鏡等防疫物資，盼能幫助基層快打站人員、第一線基層防疫相關工作人員與前來支援的志工，做好自我防護。沒想到10就收到林傳凱捐贈1000人份面罩，讓他感動貼文直呼，在疫情嚴峻的時候，看見台灣最良善的一面。
林傳凱表示，自己也是職業的牙醫師，這次大台中診所協會承接了34個疫苗快打站的設置，除了投入醫護人力、還要許多志工在場協助核對資料、引導和維護秩序，可說出人又出力，因此他看到陳俊宏醫師在臉書募集防疫物資，率先買了500個防護面罩準備捐出。
林傳凱說，由於防疫物資最近很熱門搶手，常常缺貨，他得知廠商還調得到貨，又再加碼迅速購入1500個面罩，總計2000個面罩，一半捐贈大台中診所協會、500個給光田醫院，另外500個透過管道捐贈給有需要的基層防疫人員、警義消等，盼增加第一線工作者的自我防護。他說，台灣人處處有愛，他也把愛心廠商的聯繫方式，提供給有需要的社團，方便大家自行購買。
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