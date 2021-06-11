新光三越百貨中港店傳出櫃姐確診新冠肺炎，為落實防疫，業者強調，絕非外界指的被勒令停業，11日為自主停業、進行內部大清消，消毒作業目前都已完成，所有員工快篩、檢測皆為陰性，但為提供消費者安全的購物環境，決定12日再自主停業一天，強化相關消毒作業。

新光三越指出，6月10日第一時間接獲員工確診的消息，立即閉店消毒，並於11日自主停業、清消，也配合市府設置前進指揮所。從疫情以來，全館皆實施實聯制、戴口罩及入場量溫、員工自主建康管理，近來並落實分流上班、每日每小時顧客接觸點及公共設施消毒且縮短營業時間，每周館外並進行2至3次大消毒。

業者強調，11日停業配合市府消毒作業，也配合衛生局針對高風險族群篩檢完成，快篩及檢測結果全數為陰性，市府今晚已確認環境及人員安全，但為提供消費者更安心的購物環境，決定12日在自主停業一天，再次強化確認環境清消相關作業。