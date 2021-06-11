台中市警察局第六分局員警收到美味肉粽，吃在嘴裡、暖在心裡，感受到警友滿滿的祝福。（盧金足攝）

端午假期將至，正值新冠肺炎疫情嚴峻之際，政府疾呼民眾減少返鄉移動，避免造成疫情擴散風險，台中市大台中警察之友會第六辦事處感念員警執勤辛勞，體恤警察同仁配合政府政策沒有返鄉團聚，特別準備粽子禮盒慰問，期盼工作之餘也能感受過節的氣氛。

國內目前疫情嚴峻，為避免疫情擴散，政府呼籲民眾盡量減少移動。警友會第六辦事處主任馬倉國非常肯定第六分局員警執勤用心，積極協助各項防疫工作，有相當亮眼的表現，於端午連假前致贈台中擔仔麵餐廳的粽子禮盒，希望員警即使未能返鄉與家人團聚，可以感受到關心及祝福，開心度過這不一樣的端午節。

台中市警察局第六分局員警收到美味的肉粽，吃在嘴裡、暖在心裡，感受到警友滿滿的祝福，衷心期盼大家都能平順度過疫情風暴、平安健康。

警方也特別呼籲，請民眾一起配合防疫政策，做好防疫措施，端午連假盡量減少移動，共體時艱，守護自己及家人的身體健康。