國內風雨衣大廠達新（1315）11日董事會通過兩位高層人事案，達新創辦人胡江河的兒子、現任董事的胡伯澤，再度回鍋擔任達新總座，並負責日本業務，使胡家企業第二代的達新董座吳子聰、副董胡伯毅，及總座胡伯澤，形成公司經營的「鐵三角」。至於達新總經理黃俊嘉，改轉任公司首位海外執行長，負責集團歐美地區外銷新客戶、新業務的開發，上述新人事案於6月11日正式生效。

此外，達新董事會決議通過今年股東常會訂於8月11日召開。達新創辦人胡江河的女婿吳子聰，目前擔任達新董事長，四子胡伯毅出任達新副董事長，五子胡伯澤，曾任達新總經理。

1966年次的胡伯澤，畢業於日本立命館大學（Ritsumeikan University），自2008年出任達新總經理，直至2017年底，以個人生涯規劃為由，辭去總座，只擔任達新董事及達新商事負責人，該人事案2018年1月1日正式生效，改由專業經理人的達新副總經理黃俊嘉，這是繼前達永公司董事長李斌源之後，另一位出任達新總座，為非「達新創辦人家族」。

胡伯澤回職擔任達新總座後，使胡家企業第二代，董座吳子聰、副董胡伯毅，及總座胡伯澤，形成經營「鐵三角」陣容。胡伯澤表示，傳統產業必須數位整合跟上時代發展，達新以代工為主的企業，必須和客戶一起成長。

董事會11日首次使用通訊軟體Zoom完成會議；另達新下週以後，將成立數位工廠系統，陸續和客戶、業務、工廠及供應商多方，建立數位平台。

達新近兩年因為土地出售，業外收益大增，2019年認列出售旗下台中市西屯區惠來厝段宿舍土地與建物，認列處分利益4.73億元，EPS貢獻2.35元。達新2020年處分台中大遠百旁的2,593.47坪土地，入帳處分利益逾57.5億元，加上去年第三季認列轉投資的業外收益，及去年第四季營運轉盈，使得全年稅後盈餘54.29億元，年增逾6.79倍，EPS高達31.97元。

在海外產能方面，達新緬甸廠生產線共計44條，主力搶攻歐洲、日本線客戶，主因是外銷歐洲、日本產品，仍為免關稅，緬甸廠員工數1,450名，平均年齡約25歲；達新越南廠共有二廠區，一廠有七條生產線、二廠有六條，另有四家委外代工廠協助生產。越南廠主力市場，以美國、日本及歐洲線客戶為主。

達新透露，達新緬甸廠及越南廠，均由台灣母公司達新接單與調度訂單，大陸廠有部分產品自行接單生產與銷售。