本土疫情大爆發，全台處於三級警戒，為避免病毒持續擴散、流竄，各界都呼籲民眾端午連假盡量留在原地、不要返鄉，保護自己也保護家人，無奈連假今（11）日晚間才開始，有臉書社團「爆怨2公社」網友就發現，高速公路即使影像湧入車潮，引來不少人在底下留言痛批「一群不怕死的」。

端午連假今晚開始，高速公路就湧現車潮，網友嚇傻。（圖／高公局即時影像）

面對嚴峻疫情，許多異鄉遊子忍住思鄉之情，放棄回老家的機會，可臉書社團「爆怨2公社」卻有網友今（11）日晚間發現，高速公路即使影像上車流量仍然不少，車子一台接一台，不說還以為停車場，因此忍不住直言「這個是返鄉車潮嗎，我自己感覺應該就是了，看到這個車潮就覺得實在有夠皮的，硬是要返鄉就對了」。

又觀察北部高速公路即時路況，大多路段車速仍在80公里以上。（圖／高速公路即時路況）

此文一出，許多網友看了也感到不可思議，紛紛表示「如果這車潮是真的返鄉，給我一個非回去的理由？」「一群老鼠屎」、「一群不怕死的」、「真的是很佩服那些返鄉人潮的勇氣！」「好可怕」，但其中也有人合理懷疑，原PO截圖畫面為五股交流道北上的影像，是否真的如他所言是返鄉車潮，此事仍有待商榷。加上實際查詢高速公路的即時路況，大部分路段皆為「綠色」，表示車輛時速達80公里以上，因此端午返鄉車潮是否湧現，也要持續觀察。

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