新北市轄內8所公立動物之家每日進行園區清潔消毒，也結合「巡、倒、清、刷」4步驟，維持環境衛生防範病媒蚊孳生。（動保處提供）

端午節即將來臨，天氣日漸炎熱，蚊蟲蒼蠅滋生，新冠肺炎加強防疫同時也別忘了防蚊驅蟲，新北市轄內8所公立動物之家每日進行園區清潔消毒，也結合「巡、倒、清、刷」4步驟，維持環境衛生防範病媒蚊孳生，並將不同種類消毒藥劑交替使用，避免病菌產生抗藥性，守護收容毛寶貝安全健康。

端午節傳統習俗會把菖蒲、艾草掛在門邊避邪，但菖蒲、艾草可不只有這個功用，除了防蚊驅蟲之外，這2種植物本身也有幫助清熱解毒的能力。利用艾草、石菖蒲、薄荷、香茅、桂花、丁香等藥材，放入布袋中製成香包，用來辟邪、驅蟲、解毒，還可以自製寵物防疫香包給毛寶貝佩戴(動保處自製寵物防疫香包教學影片：https://ppt.cc/fUt5gx)，搭配良好衛生習慣及減少出入公共場所，就可以跟毛寶貝一起平平安安度過端午節。

新冠肺炎疫情於全世界擴散，臺灣至今確診病例也已破7千餘人，為避免民眾於公共場所群聚，造成疫情擴散，新北市政府動保處已暫時關閉新北市毛寶貝生命教育園區及猴硐貓公所籌備處等封閉式場館，轄內8所公立動物之家也暫緩對外開放，改採線上智能認養，並落實每日場域消毒，動物之家人員皆須配戴口罩、量額溫、酒精消毒及掃瞄QR code實聯制，因天氣炎熱容易孳生病媒，也加強執行「巡、倒、清、刷」4步驟，防堵病媒蚊蠅孳生。動保處獸醫公共衛生組組長林孟謙表示，民眾端午節連假少出門做好居家防疫同時，也要注意蚊蟲帶原的傳染疾病，落實環境清潔及容器減量以預防病媒蚊孳生。

動保處表示，端午假期即將來臨，提醒民眾做好自身防護，家中有飼養寵物的飼主也無需恐慌，目前並無寵物會傳染新冠病毒給人的證據，如有帶毛寶貝外出活動則要注意安全社交距離，避免讓毛寶貝接觸其他動物及排泄物，並加強毛寶貝體表清潔消毒工作，新北市設有46個據點提供全自動超音波造霧寵物消毒機供免費寵物消毒服務，讓毛寶貝平安健康過端午！