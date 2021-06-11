現在有許多網美不只靠拍影片維生，有的還會投資副業，像是經營電商透過網路直播賣東西；南韓有一名網美SUNMI透過IG專賣性感內衣褲，自己還能當模特兒拍商品照，日前她特地開直播展示自家內衣褲，更大尺度當場穿脫，傲人雙峰炸出，私密處還差點走光，上下失守讓網友看了快噴鼻血。

最近南韓論壇有一名網美SUNMI因大尺度直播賣內衣褲引起討論，據悉，SUNMI透過臉書和IG經營自己的內衣褲品牌，而商品大多都是性感風格，她又有前凸後翹的火辣身材，一直以來都是親自上陣當模特兒。

在直播引起討論後，雖然將影片下架，但仍繼續曬出好身材。(圖/ 摘自直播主SUNMI IG)

SUNMI在事發後將直播穎片下架，但她昔日介紹自家商品一樣尺度超大。(圖/ 摘自直播主SUNMI IG)

先前SUNMI都會在臉書和IG分享內衣褲商品照或展示影片，也都是由她自己負責展示，日前她突然開直播邊秀自家品牌內衣褲邊販賣；過程中SUNMI在介紹內衣褲款式和材質等資料後，當場脫掉身上的外衣，大膽秀出只有穿著性感內衣褲的模樣，她超有料的上圍快炸出和私密處更差點走光，惹火畫面掀起網友暴動。

不過，在影片被瘋傳和討論後，SUNMI卻默默地將影片下架，但IG、臉書和YouTube頻道仍有更新，今（11）日更PO出只穿膚色透視款性感內衣的照片，好身材一覽無遺。