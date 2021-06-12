全國新冠肺炎持續延燒，雙北市疫情嚴峻，新北市議員張維倩號召社會企業共同為基層防疫人員強化防疫物資，期盼醫療、警消、社工及環衛等專責人員都能有足夠的物資來保衛市民，也感謝企業界對社會的付出與回饋。

達永集團董事長莊政儒表示，達永集團過去長期實踐企業社會責任，此次雙北市疫情日益嚴峻，有感於前線防疫工作者辛勞，將捐贈上萬件通過美國AAMI標準之L2隔離衣給新北市政府、台北市政府以及雙和醫院，期待雙北市及其轄下醫護警消環衛等單位，在抗疫之餘也能感受到社會的愛心，更希望透過實際行動挺身而出，與防疫人員同陣線齊心抗疫，並為前線英雄加油打氣。

對此，新北市警察局局長黃宗仁表示，因應嚴峻疫情，前線警員皆以偵辦重大刑案的態度來進行防疫的工作，例如協尋居家檢疫及隔離者、配合民政及衛生單位以科技辦案來輔助檢疫工作，這些辛苦的防疫尖兵在加強防疫執法之餘，仍須同時留意自身健康。十分感謝達永集團捐贈2200件隔離衣，讓辛苦的第一線警察能在保障自身安全的前提之下，安心的投入防疫執法工作。

張維倩表示，疫情之下，最重要的是發揮社會的力量，互助前行，感謝達永集團此次拋磚引玉，讓警察及相關工作人員持續堅守崗位，恪盡職責為民眾健康把關，也期盼全民彼此體諒，做好防疫措施，面對疫情保持冷靜，一起防守新冠疫情。