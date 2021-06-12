美國總統拜登（Joe Biden）為振興美國經濟和產業，投入巨資展開多項計畫，但美國德州共和黨眾議員布雷迪（Kevin Brady）發出警訊，數兆美元的支出恐將增加美國國債，並在未來引爆金融危機。

拜登斥資數兆美元提振美國經濟產業，3月簽署1.9兆美元紓困方案「美國救援計畫」，並於4月提出2.3兆美元基礎建設法案「美國就業計畫」和1.8兆的「美國家庭計畫」。

《雅虎財經》報導，布雷迪表示，他和其他共和黨員一直持續的在限制政府的支出，使其和經濟重合，並保留川普時期的減稅政策，直言「減稅政策使我們成為全球最有競爭力的經濟體」。

拜登提出將公司稅率自21%調高至28%，以負擔數兆美元的支出，白宮網站上發布預算提案時稱，增加支出和稅收將會帶來一定的回報，但布雷迪認為，應該將這些緊急支出從預算中剔除，數兆美元的支出若包含在預算內，將在未來的某個時刻引爆金融危機。

布雷迪稱，基礎建設一直以來是兩黨合作的項目，只需要在談判桌上達成共識即可，然而，拜登在基礎建設法案和增稅的協議上，仍未能與共和黨議員達成共識，「若他們最後堅持將增稅納入法案，那將會十幾個以上親商的民主黨員不會投票」，因此布雷迪認為，找到前進的道路，才是符合每個人的最大利益。

布雷德坦言，我們確實需要道路、橋梁、寬頻、港口等基礎建設，在這方面的確是有共識，但民主黨正在「浪費性支出」，應該採更明智的方式來資助基礎設施。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）於周二針對拜登和國會之間的談判發出聲明，「拜登正致力於在今夏通過國會，推動他的經濟法案，並正在尋求多項途徑來達成」。