黃河穿防護衣拍戲。（果陀娛樂提供）

近期韓劇《我是遺物整理師》在台播出引起一陣熱議，去年台灣早就推出同樣探討生死議題作品的《人生清理員》，日前還入圍2021紐約電視電影獎長片類，是疫情外的喜訊。

劇中男主角黃河得知入圍消息時在床上驚醒，替導演跟製作團隊感到開心。回憶當時的拍攝，黃河說：「儘管拍攝天氣還算涼爽，但是一穿上防護衣、口罩、手套、靴子等裝備，真的是悶到讓人喘不過氣。現在看到新聞上的防疫前線人員需要全天穿著防護衣工作，真的不敢想像那樣的辛苦。」

黃河透露疫情期間，他長期待在家ＷＦＨ（Work From Home），但還是會安排時間運動、整理家裡、吃飯、玩貓、看電影看書，也會安排時間在家玩樂放鬆一下，以免不小心帶了太多的工作壓力。也利用時間多拿筆畫圖，整理拍攝過的照片，進行個人創作。他感覺終於有時間好好的和自己相處，也沒有藉口拖延說沒時間了。

潘親御說：「突如其來的消息，讓我目前平平的生活又震盪了起來，很開心《人生清理員》能被世界看到，也謝謝評審們的肯定。」 潘親御則每天強迫自己練個武術、跳個舞，保持著身體靈活和體力，高喊：「防疫人人有責」。

《人生清理員》以命案現場清理員為題，集結金鐘視帝黃河、華語傳媒大獎最佳新演員潘親御、植劇場新星陳婉婷、曾入圍金鐘獎最佳女配角的林意箴以及潘綱大等實力派演員，共同演繹人生中關於悔恨與原諒的故事 。

《人生清理員》目前在線上串流平台myVideo、HamiVideo可觀看。因去年播出受好評，果陀娛樂透露將開拍影集版，正在策劃中。

《人生清理員》精華影片連結 https：／／www.youtube.com／watch？v=7Zys4A27VM0