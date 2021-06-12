春天一到除了有對岸飄來的沙塵暴還有讓人想死的過敏爆發，不同於傳統空氣清淨機以淨化整個區域，隨身、車用的空氣清淨機更如雨後春筍般冒出。

小米在去年底推出濾網式桌上型空氣清淨機，主打放在辦公桌以一對一的方式打造小領域的淨化效果，不過找了很久連濾網等級都沒有明確點出也尚未在台灣上市，這次就以手邊兩台桌面空氣清淨機 PK 一下，透過上次的選購指南要點解析這兩台的優缺點吧！

LaPO 的價位雖然比小米貴一些，但官網加入會員或在特定電商都會特價到 NT$2,980 算是滿有誠意的，不管是購買或送修保固都很方便，若在官網購買還會延長保固到一年半；米家目前台灣小米仍未上架就比較麻煩一點，乍看之下較為便宜但因只能從中國官網購入加上運費及保固還是有一定的成本在。

從規格來看 LaPO 比米家省電 CADR 值也是兩倍以上，從規格來看 LaPO 的表現也是相當對得起它的價格。

採雙層構造的米家在自家濾網鋪上抗菌抗病毒塗層，加上除臭用活性碳濾網聲稱能過濾 99.6% PM0.3，不過主濾網並沒有標示 HEPA 等級。

LaPO 則是透過銀離子、HEPA 13 和除臭用活性碳三層濾網，再加上 UVC 紫外線殺菌燈及負離子發射器達到淨化效用，宣稱最小能過濾 PM0.003 懸浮顆粒物，一體成形的 360° 圓柱體濾網拉出來就能更換滿方便的，看起來有種米家空氣淨化器濾芯的既視感。

＊米家採用雙層濾網：

高精度濾網：具抗菌、抗病毒塗層。

高品質活性碳濾網：吸附臭味藉此達到除臭效用。

＊LaPO 有三層濾網再加上兩個額外功能：

銀離子抗菌濾層：初步吸附顆粒物並有殺菌效果。

HEPA 13 集塵濾網：過濾淨化空氣中的顆粒、細菌及過敏原。

活性碳除臭濾淨層：吸附空氣中的臭味達到除臭效果。

UVC 紫外線殺菌燈：以醫療級的殺菌紫外線達到清除細菌及病毒的效果。

奈米負離子釋放：內建負離子產生器，釋放奈米負離子到空氣中。

＊各等級 HEPA 濾網 PM0.3 過濾效果：

E10 > 85% (EPA)

E11 > 95% (EPA)

E12 > 99.5% (EPA)

H13 > 99.95% (HEPA)

H14 > 99.995% (HEPA)

U15 > 99.9995% (HEPA)

U16 > 99.99995% (HEPA)

U17 > 99.999995% (HEPA)

（詳細評測可參考原文連結）

【最後總結】

LaPO 淨空氣清淨機和米家桌面空氣淨化器都是採用濾網 + 風扇，把髒空氣吸進濾網藉此過濾髒空氣。（科技狗提供）

LaPO 淨空氣清淨機和米家桌面空氣淨化器都是採用濾網 + 風扇，把髒空氣吸進濾網藉此過濾髒空氣。

綜觀來說，米家一如往常將價格及耗材售價壓低，雖然能搭上小米居家物聯網的車，但除了有四檔風速並無附加其餘功能，實測下也無法成功連上台灣區域的米家 App。 CADR 低落也不用說，只能簡單粗暴直接把風往臉上吹，濾網更無標示是否有 HEPA 等級，且台灣小米未上市若壞掉要送修保固就只能送回中國原廠。

儘管 LaPO 知名度不如米家但也算是誠意十足，建議售價 NT$3,480 保固一年，除了三段檔位也提供舒眠、自動模式選擇，更加入 UVC 紫外線殺菌燈及負離子發射器進一步淨化空氣，3,000 小時換一次的耗材售價NT$590 不大有負擔，且台灣就有代理商可以送修算是很方便的，雖然比不上居家大坪數類型的空淨機，但以辦公桌面、車用來說就很足夠囉！