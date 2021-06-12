畢業求職季即至，但本土疫情升溫，使許多企業凍結人事預算，不少員工被放無薪假，衝擊就業市場。職場力學習平台 sofasoda 發布疫情下求職調查，有逾七成的民眾擔心疫情對求職與轉職計劃產生影響，為協助年輕族群提升職場競爭力，sofasoda 訂於 6 月 19 日舉辦「大師給問 2021 」免費線上直播，邀請「麻吉大哥」黃立成、前 Verizon Media 國際事業董事總經理鄒開蓮、人本跨域科技共同創辦人羅煒茜三位「大師」，共同解答疫情下職涯、人生、自我成長的各種可能。

sofasoda 是專注於高效率成長的職場學習平台，透過提供培養職場必備軟實力、硬技能的課程與活動，幫助新世代青年找到自我定位，建立全方位的職場軟硬實力。根據 sofasoda 調查，超過半數台灣民眾認為疫情對現職或求職、轉職計畫均造成一定的影響，其中，又以待業者受到的衝擊最為嚴重，近八成的待業人士認為自己的求職計畫遭疫情打亂；此外，亦有超過七成（74%）的民眾表示擔心接下來的疫情發展，會對現職或求職、轉職計畫造成衝擊。

根據 sofasoda 調查，超過半數台灣民眾認為疫情對現職或求職、轉職計畫均造成一定的影響；近八成的待業人士認為自己的求職計畫遭疫情打亂。（sofasoda 提供／黃慧雯台北傳真）

sofasoda統計指出，超過七成（74%）的民眾表示擔心接下來的疫情發展，會對現職或求職、轉職計畫造成衝擊。（sofasoda 提供／黃慧雯台北傳真）

sofasoda 表示，本土疫情陰霾下，年輕族群擔憂的主要問題又以學生擔心畢業後「待業時間變長」、待業中人士擔心「職缺減少」、「競爭更激烈」等榮登排行榜前三名，顯示自五月升溫以來的本土疫情，確實令年輕族群對求職、轉職之路感到憂心。但另一方面，由於疫情改變了原本的工作模式，多數學生均認為需要加強自身在數位領域以及遠距方面相關的各項能力。

為了逐個擊破青年的職涯發展及人生規劃痛點， sofasoda 自 2020 年起舉辦「大師給問」免費直播活動，不僅在報名期間就會蒐集當下青年們最迷惘的職場變遷、求職與轉職問題，也會邀約在各領域活躍的「大師」們，運用豐富的自身經驗與觀察，提供最精闢且實用的建議。 2020 年首度舉辦就獲得近 500 人次報名，與擅長行銷、群眾募資與電商領域的「大師」進行互動，反響十分熱烈。

sofasoda 產品負責人王崢表示：「透過 sofasoda 的調查，我們觀察到 2021 年的畢業生與職場新鮮人面對本土疫情下低迷就業市場所產生的恐慌與不知所措，為了幫助年輕族群提升職場競爭力，sofasoda 本次『大師給問 2021 』免費直播邀請的三位講者不僅經歷豐富，更重要的是他們所代表的『創新』與『斜槓』能力，正是當下克服疫情挑戰，在求職季節突破重圍所需的關鍵要素，相信定能為年輕族群帶來實質且及時的幫助。」

今年「大師給問」活動邁入第二屆， sofasoda 除了升級直播規格，更邀約三位勇於探索不同領域、不受框架限制發展的業界大師與年輕族群「雲端相見」，期望幫助年輕族群發揮「創新」能量找出突破自我克服疫情挑戰的解方，多元的背景與經歷則能提點青年們「斜槓」的重要性，在疫情期間超前部署、增進自己的能力。黃金講者陣容包括：前 Verizon Media 國際事業董事總經理鄒開蓮：擁有長達 20 年的行銷管理、大眾傳播經驗，曾帶領雅虎台灣團隊開創多種經典服務；人本跨域科技共同創辦人羅煒茜：行銷科技與廣告科技專家，職涯橫跨外商 IT 產業到時尚數位界，擁有超過 17 年數位、 行銷、IT、OMO 乃至品牌經驗；連續創業家「麻吉大哥」黃立成：深耕音樂圈多年，後創辦與投資領域遍及影視娛樂、電競團隊、即時影音串流平台、虛擬貨幣、區塊鏈等領域。