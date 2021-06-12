專家教你如何克服打針、疫苗焦慮。

台灣開始擴大新冠疫苗接種，但是其實有些人很害怕打針，對於這些人，在接種疫苗前可以試著練習放鬆呼吸，或是請朋友陪伴、一邊聽音樂等，這些舉動都有助於降低打疫苗的焦慮感。

加拿大環球新聞（Global News）報導，有些人很害怕打針，甚至連別人打針也不敢看，根據2012年的一份研究，不願接種疫苗的成年人中，有7%是因為害怕針頭，兒童則有8%，甚至高達25%的成人受訪者實際上都對打針感到恐懼。

多倫多大學助理教授柏柏（Mark Berber）表示，那些恐懼針頭的人如果嚴重到猶豫、甚至不去接種疫苗，那可能就要診斷是否有「針頭恐懼症」（needle phobia），這些人可能在預約接種時就焦慮到不行，甚至在接種疫苗前幾天開始輾轉難眠，不過其實多數人恐懼針頭的情況沒有這麼嚴重。

好消息是，不論是對輕微害怕針頭的人，或是有針頭恐懼症的人，這種症頭都是可以治療的，柏柏說，很重要的一點是要釐清患者真正恐懼的是什麼，是擔心針扎下去的疼痛感？害怕會暈倒？還是擔心血栓？釐清真正恐懼來源才能對症下藥。

多倫多大學（University of Toronto）精神病學和藥理學教授麥金泰爾（Roger McIntyre）解釋，治療方式包括暴露療法（Exposure therapy），讓患者逐步暴露在恐懼來源之下，然後輔以分散注意力、心理教育、安慰等方法。

當要接種疫苗時，柏柏建議那些恐懼針頭的人專注練習放鬆呼吸，他說很多人接種疫苗前都會讓自己處在亢奮的情緒中，然後開始呼吸急促、幾乎陷入恐慌之中，擔心等一下的注射，所以必須練習放鬆，特別是放鬆地呼吸。

他也建議可以請不會害怕打針的朋友陪伴接種疫苗，提供精神支持。

另外一種方法是轉移注意力，施打疫苗時這種方法可以降低焦慮感，而且靠自己的力量就可以做到，例如一邊打疫苗一邊回憶喜歡的影集內容，也有人會戴上耳機聽音樂。

不只從自己做起，柏柏說替人接種疫苗的護理人員也可以鼓勵民眾放鬆，向他們保證疼痛感非常小，接種疫苗的場所也可以盡量營造出歡樂的氣氛，不要太像醫療場所，這些措施都會有很大的幫助。