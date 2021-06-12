今年的端午佳節，原本是家族團圓或是出遊的連續假期，卻被新冠肺炎疫情整個打亂，不少人心情鬱悶又焦慮，不知這樣茫然的生活要持續多久，對不確定的未來恐懼不安。端午時節正是去除五毒的關鍵時期，但農業社會五毒是指毒蛇、毒蠍、蜈蚣、壁虎、蟾蜍，這些現在都不是問題。預防醫學醫師洛桑加參指出，現代新五毒是心裡面的「貪嗔癡慢疑」，尤其又以貪嗔癡三毒最需要移除。

●踏地甩手吐氣 運動兼調氣 身心暢快

洛桑醫師強調，夏季是清除體內毒素、促進細胞再生修復的好季節。為了防止疫情擴散，很多人已經開始減少外出，不過，待在家冷氣可別吹整天，這樣會鈍化身體散熱機能，變成易中暑體質，如果身體調節冷熱功力變差，頭痛、肩頸僵硬、肚子不舒服、疲勞感覺都會上身。

長期居家如果讓心情煩悶，或是對家人有所不滿難以發洩，都不妨來跟著洛桑醫師練這招「甩怨氣」功法。

端午佳節去五毒，跟著洛桑醫師甩掉滿腹怨氣與壞運氣，強身健體。(影音來源/洛桑加參醫師)

●怨氣像杯子 舉5分鐘還算輕 拿著5小時就傷手了

「現代人接收不良資訊的機會太多，不知不覺就把自己訓練成一種容易抱怨的個性。」洛桑醫師語重心長地說，壓力怨氣真的不要累積，這就像舉一個杯子，舉五分鐘很輕，舉五個小時手會痠到爆炸。怨氣壓力正如同這杯子，你不肯放下，肯定會心酸到爆炸。「特別是跟自己最親的家人，怨氣宛如慢性自殺，越想越氣，千萬不要進入這樣的惡性循環。」