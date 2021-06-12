行政院日前提出「紓困4.0」方案，看似部部有紓困，細看卻不盡周全，被迫失業的打工族、去年受疫情衝擊的自營工作者、被迫休無薪假的勞工，各有卡關之處。

「老闆直接叫我不用來了！」小琪平日晚間及周末在一家義大利麵店跑外場，北市府於5月20日宣布餐飲業全面禁止內用後，老闆便取消了她至月底的排班，6月不用再去上班。少了約1萬8千元打工收入，房租已捉襟見肘。

在賣場負責理貨的阿國，每月排班160個小時，5月有2萬多元的薪水，直到最近賣場採取分流措施，6月排班被砍到只剩30小時，薪水剩5千多元。他正考慮離職，但不知道下一份工作在哪裡。

80萬名計時、派遣者

領不到補助恐衝擊生活

6月3日，行政院宣布紓困4.0方案，2600億元的預算，有734億元用於防疫，1866億元用於紓困，根據國發會估計，將有730萬人受惠，光是發給個人的現金紓困就占了1018億元。

然而，紓困4.0方案看似部部有紓困，卻仍有經濟弱勢族群未涵蓋其中。

第一類「漏網之魚」就像是小琪、阿國這樣的非典型勞工，還有在學校兼職的社團老師、在補習班計時制的解題老師、在藝文場館負責票務的人員等，全台約有80萬名部分工時、臨時性或人力派遣工作者首當其衝，他們無法獲得即時的現金紓困。

對此，勞動部勞動關係司司長王厚偉解釋，打工族若因疫情而失去工作機會，甚至對生活造成衝擊，可以選擇10萬元勞工紓困貸款或是公部門「安心即時上工」計畫，由勞動部媒合公部門超過4萬個打工機會，每月最多可獲得12800元的薪資。

台北市藝術創作者職業工會祕書長謝毅弘提到，非典型勞工本身的勞動處境脆弱，若沒有現金援助，遭減班休息、解雇，恐怕難以度過難關。他認為，針對打工族或臨時工的紓困，應該直接由勞動部進行實質認定，只要申請人出具工時或薪水減少的證明，就給予相應的紓困補助。

第2類勞工則是受限於2019年所得限制。對許多小型攤販、商家或餐廳來說，因人數少於5人，而選擇自行向職業工會投保；但根據勞動部規定，若投保金額超過2.4萬元，2019年個人所得必須低於40.8萬元才能申請1萬元補助，使得許多店主及自由工作者無法受惠。

「營業額從去年3、4月開始萎縮，收入一定比較少。」開設手搖杯加盟店的吳杰穎在工會投保，從去年到今年，營業額不僅受到疫情衝擊，又碰上手搖杯競爭加劇，去年收入比前年少了許多。

除了勞動部，農委會補助農漁民的排富條款，也以2019年的年所得為標準，王厚偉回應，2020年報稅資料尚未完成，因此無法採計，仍須討論怎麼處理。

然而，時代力量立委邱顯智認為，這番回應只是便宜行事的作法，同樣是紓困，衛福部的「擴大急難救助」即是透過國發會平台比對2020年的資料審查，其他部會應比照辦理。