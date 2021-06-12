串流影音平台Netflix公布2021年6月精彩片單。若是週末很想衝出門，為了防疫的目的，邀請大家不妨在家為自己選一齣好劇，安心宅在家輕鬆防疫，週末舒壓後下週再出發。

【精彩好劇 第二季重磅回歸】

六月份Netflix迎來不少經典影集的第二季，劇迷一定追起來。六月登場的第二季好劇包含：

《AV 帝王：第２季》（6/24 上線）：在前季完美展現「恥度」無下限演出的山田孝之，要繼續勇闖AV世界，攻佔衛星廣播頻道！

《機智醫生生活：第２季》（ 6/17 上線）：最特別的醫大五人幫99s正式回歸了！主角們將帶著溫暖的日常來療癒你的心！全新一季中，除了有描述生命的誕生、死亡的降臨，還有交情20年的知己朋友們默契絕佳的友情故事。此外，頌和究竟會給翊晙怎樣的答案，贏了上帝的女人張冬天和安政源感情究竟會如何發展，更是劇迷們最關心的焦點！

《亞森羅蘋：第２部》（ 6/11 上線）：口碑極佳的人氣影集《亞森羅蘋》在第一部上線後讓許多粉絲大嘆短短五集根本不夠看，許多謎底即將在第2部中揭曉，此外，Netflix 也已確認將有第3部故事！

《慾罷不能：第２季》（ 6/23 上線）：2020年《慾罷不能》實境秀一推出就攻佔各國排行榜，參賽者在節目中上演真實私生活，《慾罷不能：第２季》後續發展令人好奇。

《婚詞離曲：第２季》（6/12 上線）：原本看似幸福美滿的30歲、40歲及50歲女主角的三段婚姻都瀕臨破裂邊緣；第二季中三位人夫決定豁出去選邊站，每對夫妻問題白熱化，婚姻戰火一觸即發，人夫們最後的選擇會是？正宮們最終會黯然退場還是能成功挽回家庭呢？

【日本神作 強勢來襲】

《神劍闖江湖：The Final：第 4 部》（ 6/18 上線）：《神劍闖江湖 最終章：The Final》重現原作漫畫的經典章節「人誅篇」，故事逐步揭露劍心臉上傷疤的故事，以及他和雪代緣之間的恩怨情仇。主要角色由系列前作原班人馬回歸演出，並由新田真劍佑飾演劍心的宿敵「雪代緣」。

《神劍闖江湖》（6/18 上線）：2012年《神劍闖江湖》系列推出首部真人版電影，獲得廣大粉絲的熱烈迴響，而在迎接《神劍闖江湖》十週年及最終章到來的同時，來回味一下當年的經典之作吧！

《家族極道物語》（ 6/18 上線）：曾以《新聞記者》榮獲日本電影金像獎最佳導演、最佳劇本大獎的導演藤井道人，這次拍攝橫跨三個時代的黑道家族故事，以家庭觀點及時代變遷等宏觀視角，深入由綾野剛飾演的賢治內心。

《創意人檔案：黃金卡司》（6/3 上線）：Netflix 與吉本興業合作推出全新節目《創意人檔案：黃金卡司》，由日本知名喜劇演員秋山龍次擔任主持，過去他曾在 YouTube 頻道上傳一系列《創意人檔案》影片，拍攝他變裝扮演成各行各業的專業人士，創下超高訂閱數及點閱率。

【小鮮肉男星領軍 上演純純的愛】

《無法抗拒的他》（6/20 上線）：改編自韓國人氣網路漫畫的《無法抗拒的他》，內容在講述不相信愛情但是想戀愛的韓韶禧，遭初戀劈腿而受到傷害的她決心不再被愛情左右，結果遇到只想搞曖昧卻充滿魅惑又神秘的壞男人宋江。她明知道這是不該陷進去的感情，卻還是像蝴蝶聞到花香一樣，卻忍不住飛蛾撲火。

《酸酸甜甜愛上你》（ 6/4 上線）：《酸酸甜甜愛上你》劇情描述三個男女之間的現實愛情故事，儘管戀愛很不容易，但也要完全陷入那又酸又甜的滋味裡。張基龍飾演在與蔡秀彬談戀愛初期是深情暖男，但忙起工作後就變得無心經營的現實男友，蔡秀彬是不論工作或愛情都無法如己所願的護士，鄭秀晶則是和張基龍同期進入公司的同事，因為工作的關係讓兩人開始有了不一樣的曖昧互動。在工作與現實的雙重壓迫之下，張基龍要如何解開三角習題，亦將成為現代都會男女們的參考借鑑。

《我親愛的小潔癖》（ 現正熱播）：《我親愛的小潔癖》改編自韓國漫畫《先熱情的打掃吧》，故事圍繞在孤僻且有重度潔癖的顧人齊（劉以豪 飾）和不修邊幅的雙嬌（沈月 飾），個性天差地遠的兩人在同一家清潔公司為上司和下屬的關係，他們在相處之中開始互相理解，並走出各自過往的傷痛。

《理智派生活》（ 6/18 上線）：《理智派生活》由《延禧攻略》秦嵐和《流星花園》王鶴棣主演，兩人共演的姐弟CP釋放超高甜度，劇中的犀利台詞更讓粉絲大呼過癮。故事以 30+ 都會女性為主角，探討女性在職場和情場中的各種挑戰。

【歐美焦點原創內容】

《Sweet Tooth：鹿角男孩》（6/4 上線）：《Sweet Tooth：鹿角男孩》改編自傑夫勒米爾創作的 DC 漫畫。故事談到十年前，「大崩潰」讓世界變得面目全非，各地出現半人半獸的神秘混種生物，出於恐懼，人類四處獵捕他們。半人半鹿男孩格斯（《美麗男孩》克利斯汀康佛瑞 飾）在與世隔絕的森林平安度過十年後，意外結識獨來獨往的流浪者傑普德（《洗鈔事務所》儂索阿諾斯 飾），兩人在災後殘存的美洲踏上危機四伏的冒險，

《為父進行式》（ 6/18 上線）：《為父進行式》由美國前總統歐巴馬夫婦的製片公司與 Netflix 及 Sony 共同製作、《非關男孩》保羅魏茲執導。《野蠻遊戲》凱文哈特在片中飾演深情老爸，動人呈現充滿笑料和淚水的親情故事。《為父進行式》改編自真實故事，講述新手爸爸在妻子驟然去世後，獨自接下世界上最難的工作：為人父母。

《性／生活》（6/25 上線）：《性 / 生活》改編自 BB Easton 書作《44 Chapters About 4 Men》，以火辣性愛場面呈現女性的身份掙扎及慾望。本影集由《山巔之城》莎拉夏希、《穹頂之下》邁克沃格爾、《愛巢進行式》亞當狄莫斯、《布吉闖籃關》瑪格麗特奧黛特主演。

《無眠夢魘》（ 6/9 上線）：《拾光人生》導演馬克拉索新作《無眠夢魘》由金球獎女星《貞愛好孕到》吉娜羅德里奎以及《愛與怪物》亞莉安娜格林布拉特主演。故事內容談到一樁影響遍及全球的突發事件摧毀所有電子設備，還剝奪了人類的睡眠能力，混亂迅速襲捲世界。現在，唯一的希望落在擁有不堪過往的前軍人吉兒身上，她的女兒或許正是解藥的關鍵。問題是，吉兒能否在自己喪失理智之前，安全護送女兒並拯救世界呢？

【經典動漫大作 喚起你的回憶】

《美少女戰士 Eternal：劇場版 第 1 部與第 2 部》（6/3 上線）：武內直子經典漫畫《美少女戰士》劇場版即將在 Netflix 登場，四散各地的美少女戰士再度聚首、終結邪惡勢力並保護世界！全新劇場版月野兔將由初代聲優三石琴乃擔當，並加入《鬼滅之刃》松岡禎丞飾演天馬艾里歐斯、霸氣日劇女星菜菜緒飾演妮赫蕾妮亞女王，在台擁有超高人氣的渡邊直美也將飾演珠兒可妮亞一角，除此之外，只野和子也將回歸擔任角色設計，勢必為全球粉絲再掀一波回憶殺！

《哥吉拉：奇異點》（6/24 上線）：Netflix 和知名動畫工作室 Bones 以及 Orange 合作，聯手打造經典怪獸哥吉拉不同以往設定的全新篇章。主角一行人將探究觸發浩劫的契機，利用噴射傑格和預知未來的能力展開世紀大戰！

《終末的女武神》（ 即將上線）：在《終末的女武神》中，世界各地 13 位神明與全世界最優秀的 13 位人類展開一對一對決，戰果將決定人類的命運。本作改編自 Azychika、梅村真也、Takumi Fukui 合作的漫畫原作，一場超越人神分野的大戰即將展開！

《咒術迴戰》（6/3 上線）：虎杖悠仁為了解救學長姐，吞下詛咒的手指讓「宿儺」附身在自己體內，之後他加入咒術高等專門學校，遇見伏黑惠與釘崎野薔薇這兩位同學，並跟著最強咒術師五條悟學習，貫徹爺爺要他助人的遺言，繼續與詛咒對戰。