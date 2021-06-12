不只是疫情所趨，串流平台崛起所帶來觀影習慣的改變，已成為全民運動。面對疫情仍然緊張的六月，Apple TV+ 推出期待值破表的全新影集，由恐怖大師史蒂芬金操刀劇本的《莉西的人生異旅》、將掀起運動新時尚復古風潮的《舞出新方向》，和一系列輕鬆日常抒壓喜劇，讓滿是實力派演員和製作團隊的 Apple TV+，替你打造不出門、心靈也能充實富足的精彩居家夏日。

《莉西的人生異旅》6月4日一次上線兩集，每週五更新

史蒂芬金的驚悚宇宙 Apple TV+ 現在就能看到！《莉西的人生異旅》兼具奇幻與驚悚元素，改編自史蒂芬金同名小說《莉西的故事Lisey’s Story》不僅作者親自操刀影集劇本，面對失去丈夫的悲慟、現實交錯回憶的混亂，更有不速之客的脅迫危機，莉西難以言喻的心理情愫，和生活上的零散破碎，看大滿貫影后茱莉安摩爾擔綱主演，論人生旅途中「失去」後的梳理和前行，再次展現她刻骨銘心、奪獎也奪人心的震撼演出。

《舞出新方向》6月18日一次上線三集，每週五更新

防疫居家健身潮你跟上了嗎？除了雕塑身材、保持健康等效果，健身更是打造自信和培養自我意識的絕佳良方。《舞出新方向》故事背景為 80 年代的美國聖地牙哥，身為議員賢內助的希拉，在看似得體風光的議員夫人生活中，內心實則充滿了無人傾訴的怨懟，直到偶然接觸當時流行的「爵士健美操」才開始踏上自我意識的啟蒙旅程。

由性感尤物蘿絲拜恩化身復古健美女郎，緊身高衩運動服配針織襪，唱跳有氧錄製「在家就能變美」的電視錄影帶（VHS），在40年後居家防疫的此刻看來格外有感，儘管存在時代落差，卻別有一番幽默詼諧，她美麗又自信的身影，讓人不自覺想跟著邊看邊跳。

《而立人生》第二季 5月21日上線，本週五推出第4集

目前在平台上故事來到第二季，作爲 Apple TV+ 首部原創英國影集，播出後好評不斷目前已確認續訂第三季。《而立人生》有著完全的英式幽默，面對30歲後準備為人父母的道路上，只增不減的生活大小疑難雜症，傑森和妮基總能自嘲化解。

他的生活看起來比較優渥？她的工作感覺高薪又輕鬆？生活中總有比不完的賽、無法算清的帳，與其說是樂觀，更像是認命和接受，傑森和妮基在成熟大人的外表下，偷偷地保有些許任性，反倒證明偶爾苦中作樂，真的能帶來些許笑料與樂趣。

《神話任務》第二季 5月7日上線，本週五推出第6集

於2020年推出的辦公室喜劇《神話任務》目前第二季正於 Apple TV+ 上播映。在這個打造全球最賣座線上遊戲之一的辦公室裡，天兵同事的無厘頭行徑和主管沒來由的喜怒哀樂是家常便飯，首席工程師和策略長總是意見不一，老闆握有權力卻拿不定主意，這些狀況是否相當耳熟？

在看似嬉笑打鬧的劇情裡，其實故事線背後都藏著同事關懷體貼的心思。《神話任務》正適合現值 WFH 的你，打造同事老闆就在身邊的既視感，或許能讓你重新認識同事也說不定。

《勿闖黑夜第二季》第二季於 6月11日上線

改編自真人真事，故事描述一位美國小記者希爾蒂搬家後努力適應新生活，卻因無意間發現的一樁驚人事件，讓她與父親的生活將面臨驚人轉變。Apple TV+ 以中立角度呈現世人對此事件的正負浪潮，將目光聚焦於真相公開後的釐清和成長，追查可以是揭露醜聞，也能挖掘更多難言喻的真心與情意。

片中主角由第一季原班人馬接力出演，以溫馨喜劇《歡迎光臨奇幻城堡》走紅的小女孩，布魯克琳普林斯飾演調查先鋒的小記者希爾蒂，浪漫愛情劇《真愛挑日子》的男主角吉姆史特格斯擔任父親麥特。