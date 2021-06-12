很多人都說，今年的大四生是「最苦情畢業生」，不但畢業典禮大部分改為線上舉辦，就連畢業後的職涯也是感到些許茫然。

尤其這次疫情對於某些產業造成強烈衝擊，很多學生在線上講座時發問：「我讀的科系，萬一疫情後找不到工作怎麼辦？」

20年工作經驗告訴我，再先進的科技、再紅的科系，都有「落伍」的一天。我過去曾經當過知名燒肉店總機，後來總機這個職務，隨著時間消失，取而代之的是「線上訂位系統」，這是10幾年前的我，根本無法預測的。

如同現在，人人都可以是自媒體，當年初入新聞台，還是一個黃金年代，也完全沒預料到，不進入新聞台找工作，也能成為新聞人。

作家楊絳的一句話放到今天來看也很實用：「讀書不是為了拿文憑或者發財，而是成為一個有溫度、懂情趣、會思考的人。」對我來說這句話也可以改為：「讀書不只是為了拿文憑或發財，而是能讓你有能力隨著環境而變化。」

所以，不管你讀的是餐飲、觀光、資訊、金融，都不會決定你最終在社會上的成就和財富。有太多的創業家和高薪族群，都是「學非所用」。在學校學到的，只能是我們手上的工具，而不會是最強大的武器，但「人格特質」絕對能成為我們成就的墊腳石，你有多愛學習，就有多強大的適應力，適者不只能生存，還能絕對主導自己的人生。

從出社會開始，我從來沒和主管說過一句「我不會」，即便是覺得可行性低的方案，我也會想辦法嘗試，除非真的找不到出口，我才會說「這條路行不通」，告訴他行不通的原因。當然對於有些同學來說，可能覺得我這樣滿蠢的，甚至覺得是浪費時間，雖然我也不認為，大家一定要跟我做一樣的選擇，但我能分享給大家的是，我在這種「愚蠢的嘗試中」點滿了很多，我原來根本不可能學到的技能值，認識了很多，我本來不可能認識的NPC（遊戲裏頭的關鍵角色）。

好啦，說到這，我要回到我的日常聊天模式了，今天在這邊要跟大家老黃賣瓜，我的新書「沒有目的才有趣：非典型人生的100種可能」。裡面有我從16歲開始工作，做過的18種職務，從麥當勞小麥胞到乾杯的總機、展場主持，模型代工、遊戲測試員我也都做過，一路再轉換跑道到記者、新聞主播，到現在的1111人力銀行發言人，每一份工作，都是我喜歡的，所以即便是長期待命、盯著電腦看到眼睛要脫窗，我也不覺得辛苦，因為「我喜歡」！

自許為最「接地氣」的發言人，黃若薇新書「沒有目的才有趣：非典型人生的100種可能」寫下她做過的18種職務，每段職場酸甜苦辣，都「很敢講」的勇敢分享。（圖/1111人力銀行發言人黃若薇提供）

在這邊分享書裡面的幾個職場心法給大家：

——小雜草有誠意地在努力

走到新領域，不會的事永遠都有，那就要發揮雜草的精神，不怕被罵、不怕被笑！不會的就誠心發問，永遠歸零學習，斜槓人生需要勇敢一點、大膽一點，自然就有人會看見。

——專心培養自己比營造人際關係更重要

人際職場總是有沒完沒了八卦、人身攻擊，如果一天到晚敏感別人對你的看法，也只是自我折磨，不如先專心培養自己的專業，做一個「三好」同事，同事尊重反而來的更快。

——看起來沒用的事，都會累積起來

認真得不到回報? 沒用的事不必做?每天都有一些「順手」的事發生，就順手做一下，別人不是傻的，都是看得見；偷點小懶、自我意識高的，人家也只是「看破沒說破」。很多好機會都是小事帶來的，你的加薪計畫，也能透過順手的小事提高「對方有多需要我」的評分，就能談出雙贏的好局面。

最後我想再跟大家說，你不一定非得長成玫瑰，樂意的話，做百合，做滿天星，做路邊小花都行，各自綻放，勇敢成長的你就夠美麗了。

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