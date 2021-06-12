根據疫情指揮中心的統計，新冠肺炎重症死亡者超過8成有慢性病史，糖尿病排第2名。國外研究發現，新冠病毒不只提高糖尿病轉成新冠肺炎重症和死亡風險，還可能誘發糖尿病，真的嗎？

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心統計，重症和死亡病人大多有高血壓、糖尿病、心血管疾病等慢性病史。陸續有研究發現，糖尿病與新冠病毒關係密切，互相影響。

中山醫學大學附設醫院新陳代謝科主任楊宜瑱代表糖尿病學會撰文指出，新冠病毒和糖尿病兩者的發病率和死亡率互相影響，並有加乘的協同作用。

新冠肺炎可能會誘發糖尿病；糖尿病也會加重新冠肺炎變成重症，罹患新冠肺炎的糖尿病人出現嚴重病情或死亡的風險，比沒有糖尿病的人高2～3 倍。

楊宜瑱整理引述國外研究表示，在糖尿病人或高血糖的人，新冠病毒有2個獨特的機轉扮演重要角色，一是血管收縮素轉化酶（ACE2）接受器，它是新型冠狀病毒進入人體細胞的大門。新冠病毒結合ACE2受體後，才能進入細胞內大量複製增生，產生致病力。二是人體在對抗新冠病毒時，會降低ACE2的表現，達到阻止病毒進入細胞目的。急性高血糖的人身上，可以發現ACE2接受器被過度活化，造成大量病毒入侵。

不過，對於「新冠肺炎會引起糖尿病？」專業團體也有不同聲音。美國糖尿病協會（ADA）的網站回答，還沒有證據顯示，新冠肺炎會使糖尿病發作。

耕莘醫院新陳代謝科主任馬文雅指出，新冠肺炎是新興傳染病，是否會誘發糖尿病還需多一些時間的流行病學調查。從致病原因分析，第1型糖尿病主因是自體免疫細胞破壞胰島細胞，因而完全無法分泌胰島素，新冠病毒會不會也攻擊胰島細胞造成第1型糖尿病，因為第1型糖尿病患者少，僅佔糖尿病總數5％比例，後續還需觀察。

人體胰臟的胰島細胞上也有ACE2的接受器，因此有一些專家認為，這可能是一些重度新冠肺炎病人，新產生糖尿病的原因。此外，新冠病毒肺炎也可能破壞胰島細胞，引致胰島素分泌不足，造成許多新冠病毒感染者出現嚴重糖尿病酮酸中毒（DKA）。

第2型糖尿病是多重致病原因，包括年齡、生活習慣、壓力、肥胖、遺傳、甚至人種等都有差異。究竟是因為疫情關係造成生活習慣改變？還是因為感染新冠病毒傷害胰島細胞而誘使糖尿病發作？又或者是因確診新冠肺炎治療如類固醇藥物而導致血糖代謝異常？必須比較疫情前、疫情後，糖尿病的發生率（新診斷病人）和盛行率（現有糖尿病人數）有沒有增長？才能有比較多數據去做糖尿病和新冠病毒之間的因果關係，或者是相關性的研究。

●高血糖體質是病毒和細菌培養皿

醫學上比較確定的是糖尿病病友如果感染新冠病毒，治療比較困難，演變為重症和死亡的風險比沒有糖尿病的人高出許多。研究指出，糖尿病人感染新冠肺炎，病程惡化演變成為嚴重肺炎與成人呼吸窘迫症候群或死亡的風險，是沒有糖尿病者的2～3 倍。

糖尿病和新冠肺炎共同族群的是銀髮族。馬文雅引述糖尿病衛教學會《糖尿病年鑑》統計指出，年過65歲，每10人有4人有糖尿病；年過75歲長者，每2人有1人有糖尿病。高齡者也是新冠肺炎重症愛找的對象，疫情指揮中心的數據顯示，台灣新冠肺炎確診者，三分之一年齡超過60歲；每3位年長確診者，就有1位是重症；新冠肺炎死亡案例中，8成有慢性病，糖尿病是第2名。

糖尿病如果經常處於高血糖狀態，就像是把全身大小血管泡在高濃度糖水裡，製造出一個滋養病毒細菌壯大的環境。

全身血管內皮細胞壁發生糖化作用，誘使巨噬細胞吞食壞膽固醇堆積在血管壁上形成斑塊，造成血管發炎、狹窄；長期高血糖，身體處於慢性發炎狀態，傷害免疫系統功能，對抗病毒能力變得更困難；如果糖友還有其他共病如高血壓、高血脂，或者慢性肺病，感染新冠肺炎會比沒有慢性病的人惡化得更快，發生併發症的風險更高。

●疫情期間糖友自行停藥，血糖飆破600

馬文雅醫師提醒，糖尿病友在疫情期間穩定控制血糖是最基本原則。最近有一位糖友，自以為糖尿病好了停用藥物，幾天後體重減輕，感覺不舒服，扎針測血糖飆破600mg/dL（糖尿病控制目標空腹應在80～130 mg/dL）。開始服藥後空腹血糖還是超過200mg/dL。

如果沒有疫情，馬醫師會請這位病人到門診調整藥物，盡快把血糖降下來。但現在病人因疫情不敢上醫院，只好用原來處方增加劑量，要求病人測血糖回報。「會傷害你的血管和身體器官的是高血糖，不是藥物，」馬文雅叮嚀，飲食、運動、藥物、血糖監控，是控制糖尿病最基本的4根支柱。

疫情期間，如果糖尿病友的病情穩定，可考慮視訊就診，或者把慢性處方箋從2個月延長到3個月，利用醫院院外得來速藥局、或社區藥局領藥。糖友可能會擔心疫情而減少至醫院做例行性的血液檢查，這時候自我血糖監測可利用血糖管理App紀錄，或透過醫院或診所的視訊診療服務，和你的糖尿病醫師、衛教師保持聯繫。