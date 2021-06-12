國內疫苗不足，造成疫苗之亂，就連誰先打疫苗都成為民眾爭執的關鍵，可見解決國內疫苗缺貨問題早已刻不容緩，國民黨為「拚疫苗、顧民眾」，國民黨主席江啟臣不僅組成「抗疫聯盟」，還率先在立法院推動免費打疫苗，也讓網友大讚「拜託你們了，這個政府沒救了」、「終於醒了！天佑台灣！」「國民黨終於回神了」。

本土疫情五月中爆發迄今，全台已超過萬人染疫、超過385例死亡，民眾最期待的疫苗卻始終付之闕如，還爆出特權搶打疫苗的情況，顯示民進黨大開疫苗空頭支票，已造成社會動盪。

國民黨從４月１６即提出新冠疫苗免費打，政策也在立院中推動成功。

其實早在疫苗之亂前，國民黨黨主席江啟臣即提前布局，五月底和14個國民黨執政縣市組成「抗疫聯盟」，江啟臣說，行政院長蘇貞昌從2月說可以拿到2000萬劑國外疫苗，結果縮水變成8月1000萬劑，面對這樣的疫苗數量能不憤怒嗎？

尤其國產疫苗硬推造未來將加入施打規劃，江啟臣非常無奈地指出，國民黨執政縣市首長為防疫盡心盡力，中央卻坐在辦公室，等著地方奉上請求書或申請表，這多令人難過，中央應該窮盡一切可行方法取得疫苗，讓民眾有充足疫苗可施打。

國民黨不僅積極要政府取得疫苗，更早在4月16日就率先提出疫苗免費呼籲，4月20日國民黨團更率先提案，5月28日更經立法院會通過，超前部署兩個月。事實證明，國民黨是最早提出疫苗免費的政策主張，但還是不斷被網路上發動混淆視聽的說法。

資深媒體人、中廣董事長趙少康也忍不住在臉書上說，「疫苗免費」是「國民黨率先提案，民進黨接受通過，台北市加碼執行」，是對民眾有利的三贏決策，但綠營一系列作為卻讓人覺得「搶功不落人後」。台北市長柯文哲一宣布，衛福部疾管署傍晚就跟進，緊接著側翼製作各種梗圖搶政績，這麼高效率、精準又積極的一條龍運作，要是早點用在搶疫苗上，台灣不至於被病毒徹底攻陷，染疫死亡率甚至高於全球。

趙少康更批評，中央只宣布接種疫苗免費，但是疫苗到底在哪裡？什麼時候可以大量到貨？這兩個問題沒解決，民進黨根本沒資格收割政績。他也忍不住要國民黨別在「溫良恭儉讓」，「國民黨其實不是沒做，只是沒說而已！是我們做的，就要大聲說！」

國民黨黨主席江啟臣結合黨和國會力量，提出疫苗免費打，網友紛紛留言拜託。

面對國民黨積極作為，國內最大論壇PTT八卦版一片推文推到爆，網友herikocat說：「國民黨終於回神了」，voyhanxu說：「終於醒了！天佑台灣！」還有網友說：「拜託你們了，這個政府沒救了」一片期盼聲浪，顯示民進黨這次防疫失利，讓民眾相當切心。