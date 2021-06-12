台股在端午連假前夕，航運股再扛多頭大旗，貨櫃三雄周五（11日）發動攻勢，萬海噴漲停最猛，長榮和陽明分別大漲9%、5%不等。有網友提問，陽明是不是註定當貨櫃小弟，漲幅只有別人的一半，有機會超車嗎？法人指出，長榮近期甩掉陽明有兩大原因，待交新船遠多於同業，長期營運爆發力將優於同業，加上美國線換約價格大漲，因此上調長榮今年目標價至220元，刷新萬海203元紀錄。

長榮5月營收達344.42億元，年增145.52%，稅後盈餘為171.66億元，年增率達1,312.84%，換算下來，等於5月每日賺逾5.5億元，每股獲利2.91元，創歷史新高，概估前5月EPS已經確定超過12元。

法人認為，長榮4月營收月減14%，讓市場產生疑慮，但長賜輪事件為一次性因素，影響相當小，接下來有大量新船交付、美國線換約價格大漲，以及碳中和利多，有利於後續獲利大幅成長，今年底長榮每股淨值預估提升到53.61 元，目標價上看220元，刷新萬海203元紀錄，市場也關注陽明是否有望調升至200元以上。

在法人調高目標價後，萬海11日股價奔漲停與長榮同創歷史新高，收盤分別大漲9.75%至174.5元、9.25%至124元，陽明則上漲4.98%至116元、漲幅相對落後，。

PTT網友提問，陽明是不是註定當貨櫃小弟，之前有人說貨櫃三雄要買就買最低價潛力最高，可是周五股價最高的萬海最猛，第二的長榮也跟上，唯獨陽明只漲別人一半，還有機會超車嗎？

這篇貼文一出，引發網友熱議，紛紛表示，「你可以腳踏三條船，這樣就不用分誰是大哥」、「看來下禮拜換陽明帶頭」、「輪流漲...擔心那麼多幹嘛」、「上個月買阿榮時的心情 我懂」、「昨天買萬海153舒服」、「萬海船長，長榮大副，陽明掃甲版」。