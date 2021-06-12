加權股價指數從底部大漲2152點之後，獲利了結賣壓出籠，本周在17000-17300點附近震盪，美國公布通膨數據創新高後，美股利空出盡再創歷史新高，可望激勵台股投資信心回穩，從技術面來看，台股量縮震盪，穩穩守住17000點整數關卡，技術指標MACD回到多空分界線之上，預告台股即將突破區間震盪，準備再次挑戰歷史新高，端午節前後幾個交易日可能是這波多頭的最佳買點。

盤面上類股族群部分，電子類股缺乏主流族群，航運類股人氣不散，維持高檔震盪，權王台積電宣布提高配息至2.75元，雖然以現在股價換算，殖利率只有1.8％，不過有激勵投資信心的效果，股價突破600元整數關卡，權王動起來，權值股聯發科、日月光、聯電、鴻海有機會同步上漲，其中封測龍頭—日月光，第一季每股盈餘1.99元，預估全年獲利可達7.5元以上，本益比15倍相對低，殖利率3.6％相對高，進可攻、退可守，適合穩健操作的投資朋友。

台灣努力抗疫將近一個月的成果，也只能維持確診人數持平，疫情仍未見到盡頭，疫苗才是唯一的解法，主要的新冠肺炎疫苗moderna、BNT、AZ、嬌生都掌握在歐美大國手上，國產疫苗就變的格外重要，高端疫苗二期解盲成功，由於製作方式採用傳統疫苗蛋白質抗原方式，安全性與耐受性良好，各項免疫生成指標都符合預期，高端疫苗表示，目前已備妥原料，今年可生產1000萬劑疫苗，在疫情始終無法控制下，相信只要安全無虞，衛福部通過緊急授權（EUA）機率很高。

高端周五拉出第3根漲停，如果下周高端股價持續漲停買不到，通常母、子公司股價連動性高，就像環球晶與中美晶一樣，買不到高端的投資人，可以考慮買母公司基亞，另外，郭董投資的台康生技為COVID-19疫苗原液代工廠，除了新冠肺炎疫苗之外，公司研發的乳癌相似藥已經臨床三期通過，粗估授權金可達5億元以上，未來營運值得期待。

（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）

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