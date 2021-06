中國大陸時尚名人蘇芒先前在節目中失言,稱每天人民幣650元(約新台幣2810元)的餐費太少,引發大量網友攻擊。「英國廣播公司」(BBC)指出,包括此事件在內的許多案例,都證明中國大陸在貧富差距逐漸增加下,以往流行的炫富文化已逐漸遭一般民眾厭惡。

根據報導,《哈潑時尚》中國大陸版(Harper's Bazaar,中國大陸譯《時尚芭莎》)的前總編輯蘇芒,在大陸綜藝節目《五十公里桃花塢》中討論每天餐費時,竟說人民幣650元不夠吃,強調「我不能吃那麼差的伙食」,引發網友砲轟,因為很多人每天的餐費可能還不到人民幣30元(約新台幣130元)。儘管她事後解釋並非指單日餐費,但並不被網友所接受。

BBC表示,這顯示中國大陸公開炫耀財富的文化,已不再像往年般受到追捧,反而逐漸遭一般民眾仇視,認為這些富豪不懂民間疾苦。

墨爾本皇家理工大學中國大陸數位媒體專家於海清(Haiqing Yu,音譯)指出,一方面是由於這些名人,尤其是富二代的工作看似輕鬆,而一般民眾辛苦工作卻收入微薄;另一方面則是民眾對大陸貧富差距逐漸增大愈來愈感到不滿。

於海清指出,中國大陸前領導人鄧小平在改革開放時曾表示,要讓一部分人「先富裕起來」,再幫助其他人,最終實現「共同富裕」;但數十年過去,大陸的貧富差距愈來愈大,而這些「先富裕起來」的人卻忙著炫耀,並未對社會做出更多貢獻。

另外,《焦慮的財富:中國大陸暴發戶的金錢與道德》(Anxious Wealth: Money and Morality Among China's New Rich,暫譯)作者歐斯伯格(John Osburg)也指出,隨著大陸中產階級增加,許多高教育程度者將炫富視為沒水準的行為,也讓大陸富豪漸漸走向低調。