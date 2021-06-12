中國大陸時尚名人蘇芒先前在節目中失言，稱每天人民幣650元（約新台幣2810元）的餐費太少，引發大量網友攻擊。「英國廣播公司」（BBC）指出，包括此事件在內的許多案例，都證明中國大陸在貧富差距逐漸增加下，以往流行的炫富文化已逐漸遭一般民眾厭惡。

根據報導，《哈潑時尚》中國大陸版（Harper's Bazaar，中國大陸譯《時尚芭莎》）的前總編輯蘇芒，在大陸綜藝節目《五十公里桃花塢》中討論每天餐費時，竟說人民幣650元不夠吃，強調「我不能吃那麼差的伙食」，引發網友砲轟，因為很多人每天的餐費可能還不到人民幣30元（約新台幣130元）。儘管她事後解釋並非指單日餐費，但並不被網友所接受。

BBC表示，這顯示中國大陸公開炫耀財富的文化，已不再像往年般受到追捧，反而逐漸遭一般民眾仇視，認為這些富豪不懂民間疾苦。

墨爾本皇家理工大學中國大陸數位媒體專家於海清（Haiqing Yu，音譯）指出，一方面是由於這些名人，尤其是富二代的工作看似輕鬆，而一般民眾辛苦工作卻收入微薄；另一方面則是民眾對大陸貧富差距逐漸增大愈來愈感到不滿。

於海清指出，中國大陸前領導人鄧小平在改革開放時曾表示，要讓一部分人「先富裕起來」，再幫助其他人，最終實現「共同富裕」；但數十年過去，大陸的貧富差距愈來愈大，而這些「先富裕起來」的人卻忙著炫耀，並未對社會做出更多貢獻。

另外，《焦慮的財富：中國大陸暴發戶的金錢與道德》（Anxious Wealth: Money and Morality Among China's New Rich，暫譯）作者歐斯伯格（John Osburg）也指出，隨著大陸中產階級增加，許多高教育程度者將炫富視為沒水準的行為，也讓大陸富豪漸漸走向低調。