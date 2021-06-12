全台三級警戒，但仍有民眾不守規矩。高雄11日凌晨在一家歇業美容店內，查獲10名男女在裡面開趴歡唱，警方上門開罰60萬，負責人竟直接在警方面前霸氣喊「我買單」，對此市長陳其邁也在記者會上罕見動怒，用台語說「你試試看」。

6男4女群聚在大樓美容店內的招待所歡唱，無視防疫規定，其中7人更是連口罩都懶得戴，一群人K歌K到外面都聽得一清二楚，警方稽查時聽到震耳欲聾的麥克風聲，立即敲門逮人。

警方上門後要求全部人出示證件，並叫負責人出來，沒想到楊姓負責人一上前就開口：「這裡我租的，跟其他人沒有任何關係」，嗆聲60萬由他全部買單，隔天會立刻去繳清罰款，似乎完全不怕被罰。

高雄連續4天零確診，但陳其邁聽聞此事顯然不太開心，被問到時罕見在疫情線上記者會動怒，表示這種不怕罰的試試看，若不遵守相關法令，不只罰款，還會將他們移送法辦，更當場用台語嗆：「你試試看」。