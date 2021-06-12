22歲的希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）在2021年法國網球公開賽男單4強賽，在超過3小時的5盤大戰，以6比3、6比3、4比6、4比6、6比3辛苦拍落「德國金童」小祖維瑞夫（Alexander Zverev），生涯首闖大滿貫決賽，也是希臘第一人。

西西帕斯過去大滿貫最佳成績為澳網及法網4強，去年法網他同樣止步4強，今年他再度前來挑戰，前5戰他只丟1盤，以絕佳狀態闖進4強。

4強賽碰上大會第6種子小祖維瑞夫，過去兩人生涯7度交手，西西帕斯握有5勝2負的對戰優勢，不過在大滿貫賽場上交手還是頭一遭。

西西帕斯前兩盤表現虎虎生風，很快就取得盤數2比0的「聽牌」優勢，沒想到小祖維瑞夫急起直追，連追兩盤將盤術扳平。

決勝盤西西帕斯在第4局率先破發，連破帶保取得4比1領先，取得5比2「聽牌」的西西帕斯，雖然浪費4個賽末點讓對手保發成功，最後仍在自己的發球局，以「再見ACE」贏下勝利。

西西帕斯搶下首張4強門票，他的對手將是「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）與塞爾維亞「世界球王」喬柯維奇（Novak Djokovic）間的勝方。