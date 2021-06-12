醫學權威期刊《刺胳針》刊登來自英國法蘭西斯．克里克研究所團隊針對輝瑞疫苗的研究報告，指輝瑞疫苗在人體內對印度發現的Delta毒株（B.1.617.2）產生的抗體水準會下降。（圖／《The LANCET》)

新冠病毒傳播力大、變異能力強乃眾所周知，現在醫學界更證實在印度發現的Delta變種毒株能造成輝瑞疫苗的保護力下降，因此建議已接種者要補加強針。而在造成廣州社區感染的Delta毒株也同時在潛伏期、重症與死亡率等數據上與其他毒株出現明顯差異，已有不少已接種滅活疫苗的大陸民眾感染Delta毒株。由於廣州疫情與台灣疫情有許多相似之處，未來應留意Delta毒株是否已在台灣出現，以及是否影響台灣民眾接種阿斯利康(AZ)疫苗保護力。

最近醫學權威期刊《刺胳針》刊登來自英國法蘭西斯．克裡克研究所（Francis Crick Institute）團隊針對輝瑞疫苗的研究報告，報告指出，輝瑞疫苗在人體內對印度發現的Delta毒株（B.1.617.2）產生的抗體水準較低。因此，建議英國在今年秋季對已接種疫苗的民眾再補打加強針。

廣州近期也爆發Delta毒株的社區感染，疫情雖沒有台灣嚴重，但患者的病徵與台灣極為相似，讓人懷疑Delta毒株是否已進入台灣。圖為廣州市民進行全民篩檢。（圖／中新社）

這項研究是針對輝瑞疫苗在人體內對原始新冠毒株、Alpha(英國發現的B.1.1.7)、Beta(於南非發現的B.1.351)與Delta共3種變異毒株產生的中和抗體研究，分析了250名年齡在33~52歲的成人接種第一劑疫苗3個月後體內中和抗體濃度，研究發現，完全接種2劑輝瑞疫苗的成年人，對原始毒株產生的抗體，比對Delta毒株的抗體高6倍，比對Beta毒株的抗體高5倍，比對Alpha毒株的抗體高6倍。而只接種1劑輝瑞疫苗的人，體內產生的變種抗體濃度更低。其中對原始毒株有79%會產生的抗體，對Alpha毒株有50%產生的抗體，對Delta毒株降至32%，對Beta毒株則只剩25%。

該團隊表示，此項研究還在進行中，他們將繼續研究阿斯利康AZ疫苗在人體內的抗體水準。

英國研究稱，輝瑞疫苗在人體內對各種不同的變種毒株時，會出現不同的保護力下降問題，其他疫苗可能也會有類似的狀況，接下來該研究將針對AZ疫苗進行。（圖／路透）

英國目前已有4成以上民眾接種2劑疫苗，主要種類包括輝瑞、莫德納與AZ疫苗，兩2者為mRNA疫苗，後者為腺病毒疫苗。隨著疫苗接種展開，英國疫情也持續下降，但最近2周略有反彈，英國衛生部門發現，反彈疫情主要是Delta毒株造成，因此近期第4度解封後將要求民眾持續遵守社交距離與防疫規定。

另外近期在廣州發生的社區感染疫情也有新的數據出現。這次境外輸入的Delta毒株造成本土社區感染，從5月21日發現至今已有140例確診，傳播相當快速。廣東防疫專家張忠德等人分析這次疫情的特點時說，這次疫情患者病徵與過去有幾個明顯的差異：

1.以前病徵出現發燒的不多，但這次發燒比例高達80%，而且發燒溫度特別高，顯示病毒量極多，病毒下降速度很慢。

2.相較於過去疫情，這波感染Delta毒株疫情進入重症和病危的患者比例偏高，大約有10%到12%轉為重症或病危。

3.除了病毒傳播快，感染後病情發展更快，經常出現3天或更短時間內就轉為重症，症狀也更明顯。

廣州這次疫情沒有台灣嚴重，但全市如臨大敵，1千多萬的居民全部篩檢，正因為面對的是傳播力極強的變異病毒。這次的病毒株還出現病情發展快速、重症及死亡率高的現象，與台灣現有州疫情有很多相似之處。（圖／中新社）

眼尖的人可能會發現，近期在台灣的疫情新聞中頻繁被提出討論的幾個特點：傳播快速、病情發展快(2~3天內轉為重症)、重症及死亡率高，這些現象與廣州疫情的特點有很多相似之處。雖然目前疫情指揮中心仍表示目前流行的是是Alpha毒株，但感染者出現這些極相近的病徵，讓人不得不懷疑是否有其他毒株同時潛伏在民眾間傳播。

近來大陸也有研究人員公布了一些新冠病毒變異毒株對疫苗保護力影響的研究，尤其是目前在大陸與其他國家廣為使用的國藥與科興滅活疫苗。尤其是在大量接種滅活疫苗的智利與蒙古國，在疫苗高接種率的狀態下，確診人數仍一波接一波地升高，其間除過早放寬防控措施之外，是否有變種病毒影響疫苗效力問題，仍值得研究。如果確定未來需要補加強針，以台灣疫苗短缺狀況，要打1劑都到處求爺爺告奶奶，若要打到3劑，恐怕拖到明年都還打不完。加上死亡率又這麼高，還不知要丟失多少寶貴的人命。