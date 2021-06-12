總統蔡英文11日接受電台訪問時表示，到目前為止，「疫情控制到一個程度，不像一些國家控制不好就大規模擴散」。對此，宅神朱學恒直呼，「這太震撼了」。

蔡英文在綠色和平電臺（FM97.3）「大臺北城」節目中提到，到目前為止，疫情控制到一個程度，不像一些國家控制不好就大規模擴散，我也要謝謝大家的配合，三級警戒要到6月28日，這段時間還有很多不便之處，請大家配合，讓疫情控制得更好。

朱學恒12日凌晨在臉書分享相關報導，表示「完蛋了」，台灣因新冠肺炎死了300多人，截至11日死亡人數排名全球第40名，但「元首不講科學，告訴我疫情控制到一個程度了？！這太震撼了，到底有哪一點科學證據證實我國元首的觀點？」

此外，電台主持人周明鳳詢問，大家都覺得疫苗最重要，覺得狀況如何？蔡英文除感謝大家支持防意外，對三級警戒造成大家不便也很過意不去，有些確診、病逝的都是我們家人和國民，大家都很不捨，呼籲大家盡量團結，控制住疫情，而現在最大威脅就是老人、慢性病患者比較危險，也是特別保護，政府有做些限制希望大家配合。