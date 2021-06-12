直播主小玉兒（Sonya）近來跨界歌壇，推出首張個人創作EP《提線木偶》，同名新歌MV故事可說充滿社會意義探討，由新聞事件「我的婆婆殺了我」做啟發改編，描述著媳婦在婆媳同住的空間下，不僅得在老公、婆婆間做好本分，婆媳之間長期的相處生活更是讓當事人最後走向生命終點，這次特別邀來實力派演員應采靈出演婆婆、楊銘威飾演老公，3人把婚姻生活與家庭煎熬詮釋得精彩。

小玉兒形容：「采靈姐演出給我一種冷面笑匠的感覺，我內心真的很害怕這位婆婆！銘威現場指導我演出小技巧，讓我把角色詮釋得更好，很開心他們跨刀合作，讓這首歌更具意義。」有趣的是，劇中以家事、客廳戲為主場景，僅有一幕是夫妻倆床上的對手戲，楊銘威事前對老婆方志友打趣報備這次有「床戲」，但僅僅是躺床罷了。

MV在釋出後引發迴響，該事件的家屬特別來留言感謝，小玉兒內心充滿不捨，「創作這首歌跟MV構想是希望大家能正視自我，表達自己最真實的想法，勇敢誠實的面對自己，很感動家屬的認同及支持，在疫情這種緊張的時刻發片，希望大家能保持一顆善良的心去感動社會，我們都需要一點正能量」。