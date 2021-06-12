七大工業國集團（G7）高峰會今天展開。1名知情人士指出，G7領袖大致同意，需維持財政刺激以支持經濟發展。

路透社報導，這名消息人士指出，領袖們相信，應具備長期政策以確保未來政府財政健全。

消息人士還表示，G7領袖也認為，許多國家近期出現的後封鎖通貨膨脹攀升，僅屬短暫現象。（譯者：徐睿承）1100612

面對利率波動 新興短債置身事外
宅經濟 地方農會支持小農 推出普利共好網路商城
#領袖 #財政 #消息 #經濟 #經濟發展