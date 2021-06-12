傳G7領袖同意 維持財政刺激以支持經濟發展 05:052021/06/12 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 傳G7領袖同意 維持財政刺激以支持經濟發展。（路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 七大工業國集團（G7）高峰會今天展開。1名知情人士指出，G7領袖大致同意，需維持財政刺激以支持經濟發展。 路透社報導，這名消息人士指出，領袖們相信，應具備長期政策以確保未來政府財政健全。 消息人士還表示，G7領袖也認為，許多國家近期出現的後封鎖通貨膨脹攀升，僅屬短暫現象。（譯者：徐睿承）1100612 面對利率波動 新興短債置身事外 宅經濟 地方農會支持小農 推出普利共好網路商城 #領袖 #財政 #消息 #經濟 #經濟發展 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美財長憂心 陸放貸者恐因國際債務減免獲益 11:042021/06/11 國際 中美商務部長 同意推動貿易合作 04:102021/06/11 產業財經 G7領袖峰會登場 美英歐盟支持徹查病毒疫源 19:582021/06/11 國際 中美 商務部長通話 共推貿易投資務實合作 04:102021/06/11 財經要聞 美捐贈5億劑疫苗給窮國 拜登強調「無附加條件」 06:242021/06/11 國際 強生首次會晤拜登 讚揚英美關係牢不可破 18:172021/06/11 國際 稻江商職寵物經營組瞄準毛經濟 教育局長讚許掌握產業趨勢 19:412021/06/11 寶島 歐美市場解封 專業地板廠營運轉旺 17:212021/06/11 財經 歐洲行第一站 拜登訪英 將簽新版大西洋憲章 04:102021/06/11 財經要聞 《國際經濟》英國4月經濟成長2.3％ 顯現復甦希望 15:412021/06/11 財經 《國際經濟》股市很賺 美國家庭淨資產創新高 16:492021/06/11 財經 國際熱門新聞 每天3杯咖啡青光眼風險增近4倍 研究警告最需留意的族群 - 國際 接種疫苗好焦慮？3招讓你不怕打針 - 國際 女名人稱一天2800不夠吃遭出征 BBC：大陸炫富文化漸遭仇視 - 國際 麥當勞證實遭駭 台灣消費者及員工個資外流 - 國際 新冠肺炎重創台灣半導體地位 CNN：這項危機比疫情更嚴重 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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