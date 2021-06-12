盲人聲樂家波伽利（Andrea Bocelli）演唱《公主徹夜未眠》的悠揚歌聲配合絢爛煙火，2020歐洲國家盃足球賽12日於羅馬奧林匹克體育場揭開序幕，地主「藍衫軍」義大利在下半場突破「星月軍團」土耳其的鐵桶陣，火力全開以3比0旗開得勝，暫居A組第1。

因新冠疫情延後1年開踢的歐國盃為慶祝60周年慶，24支參賽球隊將在11個城市展開1個月的激戰。首戰在A組義大利主場開踢，奧林匹克體育場開放16000名觀眾入場，是去年3月以來最多的一次。

2020歐國盃在羅馬奧林匹克體育場舉辦開幕典禮。（路透）

義大利上半場主宰攻勢，不但沒給土耳其任何射門機會，進攻也製造14次射門含3次射正，然而土耳其兩次疑似禁區內手球，還有義大利中場巴雷拉（Nicolò Barella）在禁區內被絆倒，都沒有獲得裁判的哨音青睞。隊長基耶里尼（Giorgio Chiellini）在角球攻擊頭槌攻門，則被土耳其門將卡基爾（Ugurcan Cakir）以指尖擋出

第53分鐘，義大利右翼貝拉迪（Domenico Berardi）在右側禁區沒有內切機會，索性變向下底傳中，球打中土耳其後衛德米拉（Merih Demiral）胸口彈入門內，讓藍衫軍靠對手烏龍球先馳得點。

伊莫比萊（左上）在6碼區外補射破網。（路透）

上半場死守後場的土耳其丟球後被迫壓上搶攻，讓義大利有機會頻頻發動快速反擊。第66分鐘貝拉迪又在右側禁區拿球，吸引防守者後橫吊到左側禁區，左後衛史皮納佐拉起右腳勁射，雖然被卡基爾神勇擋出，但前鋒伊莫比萊立刻在門前補刀破門，義大利兩球領先。

第79分鐘卡基爾開球失誤，直接被貝拉迪截走，義大利趁土耳其退防不及，由伊莫比萊斜傳給左側禁區的英西涅（Lorenzo Insigne）以右腳內側射門破網，也替藍衫軍鎖定最終比分。

左翼矮腳虎英西涅攻入義大利對土耳其的第3球。（路透）

以防守著稱的義大利上屆歐國盃8強PK不敵德國，本屆則以攻擊足球打出漂亮開局，全場控球率高達63％，共有24次射門含8次射正，土耳其則只有3次零星射門，射正掛零。A組另外兩隊瑞士、威爾斯將在台灣時間12日晚間9時對決，本屆歐國盃賽事由Eleven體育家族實況轉播。