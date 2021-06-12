當今網壇經典戰役本屆法網提前在男單準決賽上演，結果現役球王喬柯維奇（Novak Djokovic）後來居上，包括在第4盤連拿最後6局，以3比6、6比3、7比6（4）、6比2扳倒「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal），將與希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）爭奪本屆男單冠軍。

這場歷時4小時又11分鐘的激戰，也終結了納達爾這次想在巴黎超越費德勒（Roger Federer），拿下第21座四大賽金盃、獨居史上第1的野心。這僅是納達爾生涯法網第3敗（另105勝），喬帥繼2015年男單8強之後，再一次讓納達爾在最擅長的羅蘭蓋洛球場踢到鐵板。

納達爾吞下生涯在法網的第3敗，向支持球迷揮手道別。（路透）

這也是喬帥與蠻牛生涯第58次交手，職網年代沒有其他兩位男子球員能有這麼多次對決紀錄。喬帥今天獲勝後，生涯對蠻牛的總戰績以30勝28敗領先，儘管他在四大賽仍以7勝10敗居於下風，法網對戰更是2勝7敗，但這次法網男單的「火槍手盃」只剩他和西西帕斯有機會舉起，不再是14屆冠軍納達爾的禁臠。

喬柯維奇曾在納達爾因傷缺席的情況下，於2016年贏得個人生涯唯一1座法網冠軍。這次如果他能擊敗22歲的西西帕斯，就將成為除賴佛（Rod Laver）與艾莫森（Roy Emerson）之外，唯一四大賽擁有各2冠以上的男子球員，生涯累積19座大滿貫冠軍也將「逼宮」20冠的費德勒、納達爾。

既是世紀之戰，觀眾席清場未免太煞風景。巴黎為了防疫有晚間11點的宵禁措施，喬帥前一場就被迫在比賽打完之前，暫停20分鐘將現場5000名觀眾清空。而這場喬、納之戰光是第3盤就打了93分鐘，不可避免地來到宵禁時刻，現場觀眾以法語高呼：「我們不走！」結果大會也真的通融，開心的球迷在看台合唱法國國歌並感謝法國總統馬克洪，心滿意足的看完這場精彩大戰。