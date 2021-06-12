地牛翻身！今（12日）是端午連假第一天！清晨05:58台東地區發生規模5.3地震，震央在台東近海深7公里，最大震度4級。各地震度分別為台東4級；屏東3級；花蓮、高雄、嘉義、台南、雲林、彰化2級；南投、台中1級。
另今天凌晨03:59花蓮發生規模3.1地震，震央位在花蓮縣政府南偏西方 13.4 公里，最大震度為花蓮縣4級。
不少民眾都被花東這兩起瞬間地震搖醒，還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。
地牛翻身！今（12日）是端午連假第一天！清晨05:58台東地區發生規模5.3地震，震央在台東近海深7公里，最大震度4級。各地震度分別為台東4級；屏東3級；花蓮、高雄、嘉義、台南、雲林、彰化2級；南投、台中1級。
另今天凌晨03:59花蓮發生規模3.1地震，震央位在花蓮縣政府南偏西方 13.4 公里，最大震度為花蓮縣4級。
不少民眾都被花東這兩起瞬間地震搖醒，還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。
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